Bonjour! Je m'appelle Inna. J'ai fait mes études à l'Université d'Etat de Saint-Pétersbourg à la faculté des lettres. Maintenant j'enseigne l'anglais et le français à la meme université. J'aime beaucoup l'art et je m'intéresse aussi à l'histoire. Voilà pourquoi mon violon d'Ingres est devenu ma seconde profession - j'adore faire découvrir Saint-Pétersbourg à nos hotes. Venez! Cette ville ne vous laissera pas indifférent!

Je suis un membre du groupe des guides indépendants "St.Petersburg Best Guides". Toute l'information de notre groupe vous pouvez trouver dans la page principale de notre website. On peut se mettre en contact avec nos guides dans même page.

• • •

Hi! I'm Inna. I graduated from St. Petersburg State University where I majored in philology. I speak English and French. I also teach these languages at the same university. I love art and I'm very much interested in history. That's the main reason why I chose guiding as my second profession or I should rather say my favourite pastime. St. Petersburg is an amazing city, there is so much to see, to discover and experience here. It'll be my pleasure to help you do that!