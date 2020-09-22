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St.Petersburg
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Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное теченье,
Береговой ее гранит...
(Александр Пушкин)

Основные экскурсии
в Санкт-Петербурге

На этой страничке размещена информация о самых популярных и важных экскурсиях, самых знаменитых музеях и дворцах Санкт-Петербурга – то есть о том, что просто нельзя упустить.




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