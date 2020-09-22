Да, Петербург знаменит благодаря своей архитектуре и истории... Но существуют и другие города мира, готовые похвастаться тем же. И все же есть в Петербурге то, чего нет ни в одном из других больших и знаменитых городов, - Белые Ночи.

Географическое объяснение этому феномену довольно просто: Санкт-Петербург - северный город, так что во второй половине июня и начале июля дни становятся настолько длинными, а ночи настолько короткими, что вечерние сумерки переходят в утренний рассвет, а темнота так и не наступает. Но никакие географические выкладки не помогут описать очарование, шарм, величавое спокойствие города, погруженного в легкую дымку Белых Ночей. Их волшебную красоту пытались передать художники, воспевали поэты... Вы тоже сможете ощутить ее, прогулявшись летней ночью по Невским берегам.

В нашем городе есть особая традиция - один раз за лето придти на набережную Невы и полюбоваться уникальным зрелищем - разводкой мостов. Мосты над Невой поднимают после часа ночи для того, чтобы вверх и вниз по течению могли пройти корабли. Только будьте осторожны: когда мосты подняты, между берегами Невы нет сообщения, так что, любуясь волшебством Белых Ночей, убедитесь, что вы находитесь на том же берегу реки, что и ваша гостиница. Иначе придется восхищаться уникальным видом города до 4-х утра, пока мосты не сведут.

Мы можем предоставить услуги водителя и/или гида в ночное время, чтобы показать разводку мостов. Кроме того, мы рады предложить специальную экскурсию, которая называется "Белые Ночи Санкт-Петербурга".

Экскурсия начинается с проезда по городу, во время которого вы сможете увидеть прекрасные здания и набережные Петербурга при необычном освещении. После чего вы садитесь на кораблик и любуетесь городом уже с воды. Во время экскурсии вы увидите разводку мостов в самом необычном ракурсе - снизу. А затем водитель отвезет вас в гостиницу.

Эта экскурсия, безусловно, будет самой необычной и впечатляющей экскурсией, которую только можно придумать!

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