Экскурсия в Петропавловскую крепость Это грандиозное сооружение на противоположном берегу Невы всегда будоражит воображение. Но, благодаря яркому, изящному Петропавловскому собору, крепость совершенно не производит впечатление крепости. И внутри это скорее исторический парк, а не оборонительный объект. Наш экскурсовод Наталия очень обстоятельно и профессионально провела экскурсию по всей крепости, рассказала ее историю и связанные с ней легенды, показала усыпальницу российских царей. Великолепная получилась прогулка. Спасибо! (Ольга, Вологда)
Экскурсия Петропавловский собор и Петропавловская крепость Превосходная экскурсия! Как это ни странно звучит, внутри крепости очень уютно. Мощеные мостовые, много зелени, неспешные групки туристов. Много маленьких музейчиков в крепостных стенах. И великолепный златоглавый собор, конечно! Дух захватывает от его величины! Спасибо компании Бест Гайдз за прекрасно проведенное время (Анна, г. Екатеринбург)
Экскурсия на Заячий остров в Санкт Петербурге Все знают про знаменитые Петербургские Петропавловскую крепость и Петропавловский собор. Но далеко не все знают, что они расположены на Заячьем острове. А небольшими и веселыми скульптурами зайцев украшен весь остров. Забавно. Мы с удовольствием погуляли по крепости, вышли на пляж Заячьего острова и насладились видами левого берега Невы с его историческими зданиями. Экскурсия на Заячий остров удалась! Спасибо! (Сергей, г. Краснодар)
Захоронения русских императоров в Петропавловском соборе Очень духовное место, позволяющее прикоснуть к истории России и к духу Российской Империи. Спасибо, "Лучшие (любимые) гиды"! Прекрасная экскурсия (Анастасия, учитель истории, г. Воронеж)