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St.Petersburg
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Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное теченье,
Береговой ее гранит...
(Александр Пушкин)

Петропавловская
крепость
Петропавловская крепость

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Петропавловская крепость была построена по указу Петра I для защиты дельты Невы от шведов. Она расположена в самом центре Санкт-Петербурга на Заячьем острове. Именно здесь в конце весны 1703 года по указу Петра I началось строительство нашего города.

На территории крепости находится Петропавловский собор - усыпальница российских императоров. Тут похоронены практически все русские императоры и императрицы, начиная с Петра I и заканчивая Николаем II, а также многие члены императорской семьи.

Мы советуем посетить крепость и собор в сопровождении одного из наших гидов, который не только покажет захоронения императоров, но и расскажет о династии Романовых в целом и о наиболее ярких представителях этой династии на русском престоле. Вы услышите захватывающие, почти детективные истории дворцовых переворотов и политических убийств, а также трагическую историю свержения Николая II и убийства его семьи.



Кроме посещения собора мы советуем:

  • Посетить бывшую политическую тюрьму Трубецкого бастиона, где в строжайшей тайне, в одиночных камерах содержались заговорщики и революционеры, восставшие против царского режима.
  • Посетить Великокняжескую усыпальницу, где похоронены великие князья и княгини, а также представлена выставка, посвященная истории династии Романовых и их современным потомкам.
  • Прогуляться по территории Крепости и осмотреть Монетный Двор, Ботный Домик (где Вы увидите знаменитый ботик Петра I), Памятник Петру I работы Шемякина, Невские Ворота.
  • Пройтись по крепостной стене и полюбоваться великолепной панорамой Невы и архитектурным ансамблем Дворцовой набережной.

Более подробную информацию о Петропавловской Крепости вы можете получить на официальном сайте музея.

Полная экскурсия по Петропавловской крепости и собору занимает около 2 часов. Если вы приехали в Санкт-Петербург всего на несколько дней и ограничены во времени, мы советуем включить посещение Петропавловской крепости и Петропавловского собора в экскурсию по городу. В этом случае посещение крепости и собора займет 30-40 минут.


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Смотрите видеорепортаж наших туристов о посещении Петропавловской крепости:


Из отзывов наших клиентов:

Экскурсия в Петропавловскую крепость

Это грандиозное сооружение на противоположном берегу Невы всегда будоражит воображение. Но, благодаря яркому, изящному Петропавловскому собору, крепость совершенно не производит впечатление крепости. И внутри это скорее исторический парк, а не оборонительный объект. Наш экскурсовод Наталия очень обстоятельно и профессионально провела экскурсию по всей крепости, рассказала ее историю и связанные с ней легенды, показала усыпальницу российских царей. Великолепная получилась прогулка. Спасибо! (Ольга, Вологда)

Экскурсия Петропавловский собор и Петропавловская крепость

Превосходная экскурсия! Как это ни странно звучит, внутри крепости очень уютно. Мощеные мостовые, много зелени, неспешные групки туристов. Много маленьких музейчиков в крепостных стенах. И великолепный златоглавый собор, конечно! Дух захватывает от его величины! Спасибо компании Бест Гайдз за прекрасно проведенное время (Анна, г. Екатеринбург)

Экскурсия на Заячий остров в Санкт Петербурге

Все знают про знаменитые Петербургские Петропавловскую крепость и Петропавловский собор. Но далеко не все знают, что они расположены на Заячьем острове. А небольшими и веселыми скульптурами зайцев украшен весь остров. Забавно. Мы с удовольствием погуляли по крепости, вышли на пляж Заячьего острова и насладились видами левого берега Невы с его историческими зданиями. Экскурсия на Заячий остров удалась! Спасибо! (Сергей, г. Краснодар)

Захоронения русских императоров в Петропавловском соборе

Очень духовное место, позволяющее прикоснуть к истории России и к духу Российской Империи. Спасибо, "Лучшие (любимые) гиды"! Прекрасная экскурсия (Анастасия, учитель истории, г. Воронеж)




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