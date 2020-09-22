Петропавловская крепость была построена по указу Петра I для защиты дельты Невы от шведов. Она расположена в самом центре Санкт-Петербурга на Заячьем острове. Именно здесь в конце весны 1703 года по указу Петра I началось строительство нашего города.

На территории крепости находится Петропавловский собор - усыпальница российских императоров. Тут похоронены практически все русские императоры и императрицы, начиная с Петра I и заканчивая Николаем II, а также многие члены императорской семьи.

Мы советуем посетить крепость и собор в сопровождении одного из наших гидов, который не только покажет захоронения императоров, но и расскажет о династии Романовых в целом и о наиболее ярких представителях этой династии на русском престоле. Вы услышите захватывающие, почти детективные истории дворцовых переворотов и политических убийств, а также трагическую историю свержения Николая II и убийства его семьи.