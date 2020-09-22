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Петергоф или Петродворец - это великолепный дворцово-парковый комплекс, расположенный на самом берегу Финского залива и известный во всем мире благодаря уникальной системе фонтанов.

Лучшее время для поездки в Петергоф - это лето, когда фонтаны работают весь день и их мощные водяные струи сверкают на солнце. Вас, несомненно, впечатлят грандиозные каскады, объединяющие несколько десятков фонтанов в единый комплекс. Вы также сможете полюбоваться одиночными фонтанами, украшенными прекрасной мраморной или позолоченной скульптурой. И, конечно, нельзя не упомянуть фонтаны-шутихи. Дети никогда не упустят возможности порезвиться в их струях, а взрослые, глядя на них, не смогут сдержать улыбку.

Как правило, в экскурсию по Петергофу принято включать Большой Петергофский дворец. Однако, несмотря на то, что это один из самых богатых и красивых летних дворцов, мы рекомендуем другой маршрут. На самом берегу залива находится маленький, но абсолютно уникальный дворец Монплезир * - любимый дворец Петра I. Это редкий пример архитектуры Петровской эпохи, который может живо проиллюстрировать характер и вкусы первого Российского императора. Посещение этого дворца не занимает много времени - не более 20-30 минут, а значит больше времени останется на прекрасный Петергофский парк и фонтаны.

Более подробную информацию о Петергофе можно найти на официальном сайте музея.

Как правило, на экскурсию в Петергоф мы отводим 4 часа, учитывая, что на дорогу в Петергоф уходит около часа ** . Однако вы можете посвятить этой поездке и целый день. Если у вас есть такая возможность, мы можем дополнительно порекомендовать:

Екатерининский корпус - небольшой, но изысканный дворец, построенный для Елизаветы Петровны, дочери Петра I, а затем переоформленный для Александра I в стиле ампир.

Банный Корпус - небольшое здание, расположенное рядом с Монплезиром. Здесь находится и сама русская баня, созданная для императоров и императриц, и большой банкетный зал. Вы также увидите очаровательный "китайский садик" и кухню того времени.

Дворец Эрмитаж - небольшой развлекательный павильон на берегу залива, где восстановлен стол с уникальным подъемным механизмом. Павильон использовался для развлекательных трапез российского двора и иностранных гостей.

- небольшой развлекательный павильон на берегу залива, где восстановлен стол с уникальным подъемным механизмом. Павильон использовался для развлекательных трапез российского двора и иностранных гостей. Дворец Марли - еще один малый дворец петровского времени, предназначенный для проживания знатных особ.

- еще один малый дворец петровского времени, предназначенный для проживания знатных особ. Коттедж *** - личный дворец Николая I и его семьи. Это небольшое очаровательное здание, построенное в готическом стиле и окруженное огромным парком Александрия. Дворец находится в 5 минутах езды от Петергофского парка.

NB! Вход в Петергофский парк обычно не вызывает сложностей. Вы можете просто купить билеты в кассах у входа. Однако, если вы собираетесь посетить еще и дворцы, то летом, в разгар туристского сезона, лучше воспользоваться услугами гида и заказать экскурсию заранее. Это позволит избежать изнуряющих очередей.

* В дождливую погоду Монплезир не работает, однако в этом случае мы можем вместо него посетить Екатерининский Корпус или Банный Корпус. Они также исключительно интересны.

** В Петергоф очень удобно и приятно добираться на метеоре. Это занимает всего полчаса, и пристань находится прямо в Петергофском парке. Однако следует помнить, что в ветреную погоду или при тумане метеоры не ходят.

*** Обратите особое внимание на это предложение! Несмотря на то, что дворец Коттедж и парк Александрия не так знамениты, как главный Петергофский парк, посещение именно этого дворца может оказаться самой интересной частью экскурсии.

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