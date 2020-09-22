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Нельзя забывать, что Петербург – это наиболее европейский из всех городов России. Самые знаменитые дворцы здесь построены итальянцем, самый большой собор – французом, самый старый – швейцарцем, многие здания спроектированы немцами, англичанами... Петербург – это скорее Европа, чем Россия. Кроме того, это относительно молодой город. Если вы хотите увидеть настоящий русский город, увидеть русскую архитектуру, русские традиции, почувствовать атмосферу и дух древней Руси, то лучше всего поехать в Новгород.

Несмотря на то, что название Новгород обозначает "Новый город", это один из самых древних городов России, и самый древний православный собор на территории России находится именно в Новгороде. Святая София, собор XI века, безусловно, должен напоминать о Святой Софии в Константинополе. Новгородская София поражает своей особой красотой – простотой, силой, мощью и особой внутренней энергией. Идеальны пропорции собора, соотношения объемов. Несмотря на безусловное византийское влияние, есть нечто исконно–русское в этом соборе. Вы входите в собор, всего лишь перешагиваете порог – и попадаете как бы в другое время, другую историческую эпоху – куда–то в XII–XIV века..., и лики русских святых смотрят на вас со старинного иконостаса.

Во время экскурсии наш гид расскажет вам об истории Новгорода, истории необыкновенно богатой и в то же время трагичной, и, безусловно, не обойдет вниманием самый удивительный этап в истории города – Новгородскую республику, существовавшую в городе в XII–XIV веках. Здесь был настоящий парламент – вече, и в те далекие времена горожане приглашали князя, чтобы он правил ими, но если князь в чем–либо провинился, его могли и отправить обратно, туда, откуда он пришел. Это была абсолютно уникальная ситуация, нигде в России, кроме Новгорода, не было ничего даже отдаленно напоминающего республику.

Экскурсия в Новгород занимает целый день. Как правило, мы отправляемся от гостиницы в 7.00 или в 7.30, и к 11.00 мы уже в центре Новгорода. После легкого завтрака или просто чашки горячего кофе мы начинаем нашу программу:

экскурсия по территории Новгородского Кремля , рассказ о памятнике Тысячелетия Руси , посещение Софийского Собора ;

, рассказ о , ; прогулка по Торговой стороне. Здесь вы увидите несколько церквей XII–XIV веков, в большинстве своем построенных на деньги купцов и когда–то находившихся на перекрестках торговых рядов;

церковь Спаса Преображения на Ильине улице , шедевр Русской архитектуры XIV века. Внутри церкви сохранилось несколько фресок, написанных рукой легендарного Византийского иконописца Феофана Грека * ;

, шедевр Русской архитектуры XIV века. Внутри церкви сохранилось несколько фресок, написанных рукой легендарного Византийского иконописца Феофана Грека ; дом народного творчества, экскурсия по ремесленным мастерским (мастерская плетения из бересты, мастерская женских ремесел и народного костюма, мастерская традиционной игрушки, мастерская по ткачеству – одна или несколько по вашему выбору). Возможность проведения мастер–класса в каждой из мастерской ** ;

; время на обед;

Юрьев монастырь с посещением Георгиевского собора (XII век). Этот монастырь по сути своей являлся также и крепостью, поэтому собор выглядит несколько необычно, сочетая в себе чисто церковную архитектуру с элементами военной крепости;

с посещением Георгиевского собора (XII век). Этот монастырь по сути своей являлся также и крепостью, поэтому собор выглядит несколько необычно, сочетая в себе чисто церковную архитектуру с элементами военной крепости; музей деревянного зодчества "Витославицы". Это музей под открытым небом, созданный на месте деревни Витославицы. Здесь собраны деревянные постройки XVI–XIX веков, привезенные сюда из разных концов Новгородской области. Вы сможете пройтись по деревенской улице, заглянуть внутрь настоящей русской избы. Их здесь несколько, и все разные, экспозиция внутри изб рассказывает о крестьянской жизни, обрядах, традициях XVIII–XIX вв. Здесь же вы увидите несколько деревянных церквей, ветряную мельницу, колодец–журавль, кузницу и многие другие постройки. После блистательных дворцов Петербурга, после золота и роскоши шикарных анфилад, после утонченной красоты северной столицы так приятно хоть ненадолго окунуться в атмосферу жизни русских крестьян.

Мы выезжаем из Новгорода в 17.00 часов вечера и к 21.00 мы уже в Петербурге.

Вы можете найти более подробную информацию о Новгороде здесь.

* Из-за дождя или просто плохой погоды церковь может быть закрыта, в этом случае мы посещаем Знаменский Собор, находящийся на той же площади и представляющий интересную экспозицию настенной живописи начала XVIII века.

** Посещение дома народного творчества факультативно, но мы настоятельно рекомендуем включить его в программу. Вы не только получите огромное удовольствие, разглядывая предметы, сделанные лучшими мастерами, и, возможно, создавая свои собственные произведения, но и получите уникальный шанс пообщаться с новгородскими ремесленниками, хранителями древних традиций.

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