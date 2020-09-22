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Многие годы мы даже не могли и мечтать о такой экскурсии. Кронштадт был, так называемым, "закрытым городом", и попасть туда не могли не только иностранные туристы, но и жители Петербурга. Для посещения Кронштадта нужно было специальное разрешение, получить которое можно было только если у Вас в Кронштадте жили близкие родственники, либо это было необходимо по работе. С побережья Финского залива в хорошую погоду мы все видели огромный купол Кронштадтского собора, а вот приехать и увидеть этот собор вблизи не мог почти никто. Конечно же, появлялись легенды о красоте собора и о его трагической судьбе. Только в 1996 году Кронштадт был открыт для посещения.

Кронштадт находится в Финском заливе на острове Котлин. Это город, но в то же время это и крепость, а точнее - уникальное фортификационное сооружение, состоящее из главной крепости и 21 форта, большинство из которых построено на искусственно созданных островах. Раньше попасть в Кронштадт можно было только по воде. В 2009 году была открыта автомагистраль, проходящая по дамбе через весь залив, и теперь в Кронштадт ходят и автобусы, и маршрутки.

Кронштадт был заложен Петром I в 1704 году, и по замыслу императора должен был защищать Петербург со стороны Балтики. Замысел этот был воплощен в жизнь; с первого года своего существования и по нынешний день Кронштадт защищал и защищает Петербург. Сейчас это главная военно-морская база России на Балтике. Кстати, до сих пор некоторые части острова, а также несколько фортов, являются военными объектами и закрыты для посещения.

Флот всегда был в России на особом положении, а морские офицеры - это уже была элита общества, "белая кость". Служившие во флоте чувствовали себя достаточно независимо, да и в любом случае флот - это была сила, с которой приходилось считаться. Во время Великой Октябрьской Революции Кронштадский гарнизон стал главной опорой большевиков. Впоследствии Троцкий назовет моряков Кронштадта "гордостью и славой Русской революции". С некоторой натяжкой можно сказать, что революция была сделана именно их руками. На тот момент они уже привыкли "делать" историю, и в 1921 году, будучи не удовлетворены политикой большевиков, восстали. Впоследствии это восстание войдет в нашу историю под названием Кронштадтский мятеж. "Вся власть Советам, а не партиям" - это был главный лозунг восставших, т.е. они были за Советы, но без большевиков. Некоторые историки считают, что это восстание могло бы стать четвертой Русской революцией, но этого не случилось - мы пошли по другому пути. Кронштадтский мятеж был жестоко подавлен.

Сегодня, когда мы идем по тихим уютным улицам Кронштадта, нам трудно даже представить те кровавые события, что развернулись здесь 100 лет назад: те же улицы и те же площади, заполненные восставшими моряками, пытавшимися повернуть историю в другую сторону. Мы просто наслаждаемся атмосферой морского города: кораблями, мирно дремлющими на рейде (если повезет, Вы сможете увидеть и подводную лодку), моряками на улицах в красивой военно-морской форме, многочисленными памятниками русским мореплавателям и полярным исследователям и, конечно же, золотыми якорями на серебряном куполе Морского собора.

Во время экскурсии Вы:

проедете по дамбе . Если Вы поедете в Кронштадт с севера, то почти 20 км будете ехать через Финский залив и любоваться морскими пейзажами. Они прекрасны в любую погоду! Если же Вы поедете с юга, дорога через залив будет почти в два раза короче, и часть ее будет проходить в туннеле. Возможно, это будет еще интереснее. Наш гид расскажет о Финском заливе, о печально известных Питерских наводнениях и о строительстве дамбы;

. Если Вы поедете в Кронштадт с севера, то почти 20 км будете ехать через Финский залив и любоваться морскими пейзажами. Они прекрасны в любую погоду! Если же Вы поедете с юга, дорога через залив будет почти в два раза короче, и часть ее будет проходить в туннеле. Возможно, это будет еще интереснее. Наш гид расскажет о Финском заливе, о печально известных Питерских наводнениях и о строительстве дамбы; посетите форт Константин - один из самых известных фортов Кронштадта. Строительство его было начато в 1808 г, когда на отмели вблизи острова Котлин установили деревянные срубы и заполнили их камнями. Таким образом возник искусственный остров. На этом острове и была установлена артиллерийская батарея. Форт многократно перестаивался и использовался в военных целях до 1960-х годов. Во время экскурсии Вы увидите бывшие батареи, казармы и дальномерный павильон. С форта открывается прекрасный вид на Финский залив и другие форты, среди которых форт Александр , как две капли воды похожий на знаменитый французский форт Баярд. Форт Александр имеет и другое название - Чумной форт . Именно здесь в конце ХIХ века находилась "таинственная" лаборатория, где проводились самые первые в нашей стране эксперименты с бактериями чумы;

- один из самых известных фортов Кронштадта. Строительство его было начато в 1808 г, когда на отмели вблизи острова Котлин установили деревянные срубы и заполнили их камнями. Таким образом возник искусственный остров. На этом острове и была установлена артиллерийская батарея. Форт многократно перестаивался и использовался в военных целях до 1960-х годов. Во время экскурсии Вы увидите бывшие батареи, казармы и дальномерный павильон. С форта открывается прекрасный вид на Финский залив и другие форты, среди которых , как две капли воды похожий на знаменитый французский форт Баярд. Форт Александр имеет и другое название - . Именно здесь в конце ХIХ века находилась "таинственная" лаборатория, где проводились самые первые в нашей стране эксперименты с бактериями чумы; посетите Кронштадтский Морской собор . Собор этот настолько красив, что даже если бы он был единственной достопримечательностью в этом городе, туда все равно стоило бы поехать. Собор был построен в начале ХХ века по образу и подобию Святой Софии в Константинополе. Огромный купол собора хорошо виден из Петергофа, а в хорошую погоду даже из Петербурга. Купол этот покрыт не золотом, как обычно бывает в православных церквях и соборах, а серебром. А сверху уже по серебру украшен золотыми якорями. Интерьер собора потрясает каждого: огромное светлое пространство, стены и пол облицованы различными мраморами, множество разнообразных мозаик, на окнах - витражи. По периметру всего собора на стенах расположены черные мраморные доски с именами военных моряков, погибших в море;

. Собор этот настолько красив, что даже если бы он был единственной достопримечательностью в этом городе, туда все равно стоило бы поехать. Собор был построен в начале ХХ века по образу и подобию Святой Софии в Константинополе. Огромный купол собора хорошо виден из Петергофа, а в хорошую погоду даже из Петербурга. Купол этот покрыт не золотом, как обычно бывает в православных церквях и соборах, а серебром. А сверху уже по серебру украшен золотыми якорями. Интерьер собора потрясает каждого: огромное светлое пространство, стены и пол облицованы различными мраморами, множество разнообразных мозаик, на окнах - витражи. По периметру всего собора на стенах расположены черные мраморные доски с именами военных моряков, погибших в море; проедете на машине/автобусе и пройдете пешком по улицам и набережным Кронштадта. Вы увидите: часть старой крепостной стены, Купеческую гавань , построенный для князя Меньшикова Итальянский дворец , Петровский док , Кронштадтский футшток , от которого измеряются все высоты на территории России, памятник императору Петру I, основавшему Кронштадт, памятник маленькой рыбке колюшке, которая спасла население Кронштадта от голода в суровую блокадную зиму, и многое-многое другое;

, построенный для князя Меньшикова , , , от которого измеряются все высоты на территории России, памятник императору Петру I, основавшему Кронштадт, памятник маленькой рыбке колюшке, которая спасла население Кронштадта от голода в суровую блокадную зиму, и многое-многое другое; совершите морскую прогулку вокруг фортов на знаменитом пароме Рипербанн * ;

вокруг фортов на знаменитом пароме ; посетите музей водолазного дела (второе название - Кронштадский военно-морской музей ) ** ;

) ; подниметесь на колокольню Кронштадтского Морского собора и полюбуетесь видом Кронштадта и Финского залива с высоты птичьего полета *** .

Продолжительность экскурсии 5-6 часов. Экскурсия в Кронштадт может быть объединена с экскурсией в Петергоф.

Более подробную информацию о Кронштадте можно найти здесь.

* не входит в стандартную экскурсию и организуется за дополнительную плату и только в период навигации, требуется предварительное бронирование. По запросу возможна организация прогулки на катере/яхте.

** не входит в стандартную экскурсию, требуется предварительное бронирование. Рекомендуем для семей с подростками.

*** не входит в стандартную экскурсию и организуется за дополнительную плату. Доступ на колокольню зависит от расписания богослужений. Лифт отсутствует.





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