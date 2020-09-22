Увлекательный тур в Рускеалу из СПб Мы были в Петербурге всего неделю, но хотелось увидеть всё, что только возможно за этот срок. И обязательно хотя бы на день совершить экскурсионный тур в Карелию! Спасибо "Лучшим гидам" - они так распланировали наш отдых, что получилось всё, о чём мы мечтали! Карелия - сказочный край, а Рускеала - его сердце! Экскурсия в Карелию превзошла все наши ожидания, спасибо! (Светлана, Иркутск)

Отдых в Карелии летом с "Лучшими гидами" Спасибо, "Лучшие гиды" - вы и вправду лучшие! Вы устроили нам три вошебных дня в Карелии! Мы повидали знаменитые водопады, совершили экскурсию в Рускеалу и даже сплав по реке Шуя! А насколько трогательна была экскурсия в питомник хаски! Спасибо! Экскурсия в Карелию именно с вами - это большая удача. (Ольга и Андрей, Астрахань)

Карелия туры из СПб только с Лучшими гидами! Мы долго и тщательно выбирали, куда поехать на машине в Карелии и с кем совершить эту экскурсию в Карелию из Петербурга. Выбрали "Лучших гидов" - и ни разу не пожалели об этом! Прекрасная поездка, общительный и доброжелательный гид Константин. Масса впечатлений и информации. Мы побывали и в Рускеале, и на Мраморным каньоне, и в деревне викингов, и в питомнике хаски. По дороге также заезжали в крепость Корела в Приозерске и к водопаду Ахинкоски. Отдых в Карелии у нас однозначно задался! Спасибо, Бест Гайдз! (Сергей, Петербург)

Карелия активный отдых летом Хотелось не только посетить Карелию с экскурсией. Мы мечтали совместить познавательную часть с активным отдыхом. "Бест Гайдз" помогли осуществиться нашим планам! За несколько дней нам удалось и проплыть Ладожские шхеры на моторафте и осуществить сплав по реке Шуя! Мы в полной мере испытали приливы адреналина и, в то же время, насладились незабываемыми видами Карелии: гора Воттоваара, река Шуя, Ладога, мраморные карьеры Рускеалы. Спасибо, Лучшие гиды! Вы - лучшие в Петербурге! (Валентин, Санкт-Петербург)

Карелия отдых летом на машине Мы давно собирались съездить в Карелию на своем автомобиле. Но одно дело - ехать самостоятельно, по картам и сомнительным путеводителям. И другое дело - поездка в Карелию с профессиональным экскурсоводом гидом. За время пути мы очень сдружились с Анной, поездка в компании с ней ничуть не тяготила нас и оказалась весьма плодотворной. Никакой интернет не расскажет столько, сколько живой увлечененный гид. Спасибо, Аня, спасибо, "Бест Гайдз"! Спасибо за прекрасный карельский тур! (Олег, СПб)