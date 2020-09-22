Увлекательный тур в Рускеалу из СПб Мы были в Петербурге всего неделю, но хотелось увидеть всё, что только возможно за этот срок. И обязательно хотя бы на день совершить экскурсионный тур в Карелию! Спасибо "Лучшим гидам" - они так распланировали наш отдых, что получилось всё, о чём мы мечтали! Карелия - сказочный край, а Рускеала - его сердце! Экскурсия в Карелию превзошла все наши ожидания, спасибо! (Светлана, Иркутск)
Отдых в Карелии летом с "Лучшими гидами" Спасибо, "Лучшие гиды" - вы и вправду лучшие! Вы устроили нам три вошебных дня в Карелии! Мы повидали знаменитые водопады, совершили экскурсию в Рускеалу и даже сплав по реке Шуя! А насколько трогательна была экскурсия в питомник хаски! Спасибо! Экскурсия в Карелию именно с вами - это большая удача. (Ольга и Андрей, Астрахань)
Карелия туры из СПб только с Лучшими гидами! Мы долго и тщательно выбирали, куда поехать на машине в Карелии и с кем совершить эту экскурсию в Карелию из Петербурга. Выбрали "Лучших гидов" - и ни разу не пожалели об этом! Прекрасная поездка, общительный и доброжелательный гид Константин. Масса впечатлений и информации. Мы побывали и в Рускеале, и на Мраморным каньоне, и в деревне викингов, и в питомнике хаски. По дороге также заезжали в крепость Корела в Приозерске и к водопаду Ахинкоски. Отдых в Карелии у нас однозначно задался! Спасибо, Бест Гайдз! (Сергей, Петербург)
Карелия активный отдых летом Хотелось не только посетить Карелию с экскурсией. Мы мечтали совместить познавательную часть с активным отдыхом. "Бест Гайдз" помогли осуществиться нашим планам! За несколько дней нам удалось и проплыть Ладожские шхеры на моторафте и осуществить сплав по реке Шуя! Мы в полной мере испытали приливы адреналина и, в то же время, насладились незабываемыми видами Карелии: гора Воттоваара, река Шуя, Ладога, мраморные карьеры Рускеалы. Спасибо, Лучшие гиды! Вы - лучшие в Петербурге! (Валентин, Санкт-Петербург)
Карелия отдых летом на машине Мы давно собирались съездить в Карелию на своем автомобиле. Но одно дело - ехать самостоятельно, по картам и сомнительным путеводителям. И другое дело - поездка в Карелию с профессиональным экскурсоводом гидом. За время пути мы очень сдружились с Анной, поездка в компании с ней ничуть не тяготила нас и оказалась весьма плодотворной. Никакой интернет не расскажет столько, сколько живой увлечененный гид. Спасибо, Аня, спасибо, "Бест Гайдз"! Спасибо за прекрасный карельский тур! (Олег, СПб)
Карелия тур из Петербурга Сбылась наша мечта: мы увидели Карелию и все её сказочные красоты! Рускеала, мраморные карьеры, водопады, экскурсия по Сортавале, крепость Корела и экскурсия в деревню викингов!!! До сих пор кружится голова от впечатлений! Спасибо, Бест Гайдз! Это был замечатльный тур по Карелии, мы никогда его не забудем! (Татьяна, г. Витебск)