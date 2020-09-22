История возникновения и существования еврейской общины в Петербурге сложна и полна противоречий. Со времен Петра I евреи активно участвовали в строительстве и развитии Санкт-Петербурга. Тем не менее, и в светской, и в религиозной жизни они постоянно подвергались гонениям и репрессиям как в дореволюционной России, так и в сталинское время. Долгое время еврейскому населению не разрешалось жить в столице. Большинство вынуждено было перебраться на юг России за "черту оседлости". Даже после того как "черта оседлости" была отменена и евреи официально получили возможность жить в Петербурге, долго не удавалось получить разрешение на строительство синагоги. Это стало возможно только в конце 19-го века. Нет необходимости напоминать о жертвах сталинских репрессий в 30-е годы и Холокоста в годы Второй Мировой войны. Несмотря на все трудности, в Петербурге находится одна из самых красивых синагог в Европе, а светская жизнь еврейской общины с каждым годом становится все более интересной и насыщенной.

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NB! Для пассажиров круизных кораблей: Если у вас нет возможности заказать индивидуальный тур, мы приглашаем вас присоединиться к нашим мини-группам. По вашему требованию мы сделаем остановку у Синагоги и дадим возможность посетить ее, а также сделаем остановку у памятника жертвам Холокоста в Царском Селе.

Ниже перечислены наиболее важные достопримечательности, связанные с Еврейским наследием, которые мы рекомендуем посетить:

Большая хоральная синагога Петербурга была открыта лишь в самом конце XIX века, в 1893 году. Начиная с этого момента и по нынешнее время синагога всегда была действующей, никогда не закрывалась, каким-то чудесным образом она благополучно пережила и революцию, и годы сталинских репрессий, и блокаду. Это вторая по величине синагога в Европе и, безусловно, одна из самых красивых. Несмотря на то, что синагога является выдающимся архитектурным и историческим памятником, после Великой Отечественной войны она находилась поистине в плачевном состоянии. Реставрация синагоги оказалась возможной только благодаря огромной сумме денег, которую выделил на проведение работ крупнейший банкир нашего времени Эдмонд Сафра. На территории синагоги располагается сувенирный магазин, в котором в том числе продают и кошерные продукты, а также кошерный ресторан . Получить дополнительную информацию о Большой хоральной синагоге Санкт-Петербурга вы можете на ее официальном сайте.

была открыта лишь в самом конце XIX века, в 1893 году. Начиная с этого момента и по нынешнее время синагога всегда была действующей, никогда не закрывалась, каким-то чудесным образом она благополучно пережила и революцию, и годы сталинских репрессий, и блокаду. Это вторая по величине синагога в Европе и, безусловно, одна из самых красивых. Несмотря на то, что синагога является выдающимся архитектурным и историческим памятником, после Великой Отечественной войны она находилась поистине в плачевном состоянии. Реставрация синагоги оказалась возможной только благодаря огромной сумме денег, которую выделил на проведение работ крупнейший банкир нашего времени Эдмонд Сафра. На территории синагоги располагается сувенирный магазин, в котором в том числе продают и кошерные продукты, а также . Получить дополнительную информацию о Большой хоральной синагоге Санкт-Петербурга вы можете на ее официальном сайте. Здание ЕСОД (Еврейский Общинный Дом) было построено в 2005 году и в настоящее время объединяет шесть организаций: благотворительный центр "Хэсэд Авраам", семейный центр Адаин Ло, студенческий центр Гилель, детский центр Гранатик, образовательный центр профессионального образования ОРТ, а также центр еврейского образования Эйтан . В настоящее время ЕСОД является одним из самых важных центров жизни Еврейской Общины Санкт-Петербурга . Более подробную информацию о центре можно найти на официальном сайте.

было построено в 2005 году и в настоящее время объединяет шесть организаций: благотворительный центр "Хэсэд Авраам", семейный центр Адаин Ло, студенческий центр Гилель, детский центр Гранатик, образовательный центр профессионального образования ОРТ, а также . В настоящее время ЕСОД является одним из самых важных центров жизни . Более подробную информацию о центре можно найти на официальном сайте. Экспозиция "История и культура евреев России" в Российском Этнографическом музее . Выставка является первым шагом к открытию в Петербурге музея еврейской культуры. Экскурсия по выставке занимает от 45 мин до 1 часа и проводится научными сотрудниками музея Этнографии. Более подробную информацию можно найти на официальном сайте музея.

. Выставка является первым шагом к открытию в Петербурге музея еврейской культуры. Экскурсия по выставке занимает от 45 мин до 1 часа и проводится научными сотрудниками музея Этнографии. Более подробную информацию можно найти на официальном сайте музея. Монумент жертвам Холокоста (Формула Скорби) в Царском Селе . Монумент расположен в 500 метрах от Екатерининского дворца, на том самом месте, где во время Второй Мировой войны находилось фашистское гетто.

. Монумент расположен в 500 метрах от Екатерининского дворца, на том самом месте, где во время Второй Мировой войны находилось фашистское гетто. Еврейский общинный центр Санкт-Петербурга (ул. Рубинштейна, д.3) . Это место, где можно получить самую полную информацию о жизни еврейской общины города. В центре проводятся лекции, концерты, выставки, здесь можно почитать еврейские газеты и журналы.

. Это место, где можно получить самую полную информацию о жизни еврейской общины города. В центре проводятся лекции, концерты, выставки, здесь можно почитать еврейские газеты и журналы. Еврейское кладбище (пр. Александровской фермы, 66А). Кладбище находится на этом месте с 1875 года. С архитектурной точки зрения интересен "Дом омовения и отпевания". Большое количество памятников представляет художественную ценность. На кладбище были похоронены многие знаменитые люди нашего города, такие как Марк Антокольский (один из лучших скульпторов Петербурга), Давид Гинзбург (выдающийся ученый, просветитель, глава еврейской общины Петербурга), Авраам Любанов (старший раввин синагоги в период Второй Мировой войны), Моисей Альтман (известный писатель)..

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