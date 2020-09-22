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St.Petersburg
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Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное теченье,
Береговой ее гранит...
(Александр Пушкин)

Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
Санкт-Петербург: обзорная экскурсия по городу

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Обзорная экскурсия по Петербургу, как правило, занимает 3-4 часа. Мы можем предоставить вам автобус, микроавтобус или машину в зависимости от количества человек в группе. По желанию эта экскурсия может также быть пешеходной.

Мы покажем исторический центр города с его прекрасными дворцами и соборами, знаменитыми архитектурными ансамблями, расскажем об истории строительства Санкт-Петербурга. Во время экскурсии мы будем останавливаться в самых живописных местах города, вы сможете выйти из автобуса, полюбоваться чудесными видами и сделать несколько снимков на память. Именно с обзорной экскурсии лучше всего начинать знакомство с Петербургом, поскольку она дает общее представление о городе, и в дальнейшем у вас будет возможность вернуться в понравившиеся вам места и познакомиться с ними подробнее.


Во время экскурсии вы увидите:

  • Невский проспект - главную улицу города, где каждое здание - это живая история.
  • Стрелку Васильевского острова - одно из самых красивых мест в городе. Отсюда открывается великолепный вид на Неву, Петропавловскую крепость и Зимний дворец.
  • Петропавловскую крепость - именно с нее началось строительство города. На территории крепости находится Собор Святых Петра и Павла - усыпальница русских императоров.
  • Крейсер "Аврора" - легендарный корабль, символ Октябрьской Революции и всей советской эры.
  • Спас на Крови - прекрасный, необычный для Петербурга собор, построенный на месте смертельного ранения императора Александра II.
  • Исаакиевскую площадь - одну из центральных площадей города, где расположен Исаакиевский собор - самый большой собор в России, а также знаменитая гостиница "Астория".
  • И еще много других интересных и знаменитых мест в городе, слишком много для того, чтобы перечислить их все на этой страничке.

Мы советуем включить в обзорную экскурсию по Петербургу посещение Петропавловской крепости и/или Исаакиевского Собора (при желании - с посещением колоннады). В этом случае экскурсия займет 4 часа. Также во время экскурсии возможно посещение собора Спас на Крови или крейсера "Аврора". При составлении маршрута экскурсии мы всегда готовы учесть все ваши пожелания и предпочтения.


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Из отзывов наших клиентов:

Пешеходная обзорная экскурсия по городу Санкт-Петербург

...Мы были так счастливы, что приняли решение заказать эту частную экскурсию. Мы могли делать то, что большие группы просто не делают. Что действительно сделало эту прогулку такой особенной, так это возможность поговорить один на один с нашим гидом Анной. Ее энтузиазм, гостеприимство и знание истории и контекста сделали наш день очень полезным. (Ольга, Чебоксары)

Обзорная экскурсия по достопримечательностям Петербурга

...Это был замечательный, хорошо организованный минитур по красивому и удивительному городу. Мы увидели все перечисленные достопримечательности и многое другое, и смогли избежать длинных очередей, так как наш гид Анна заранее организовала все билеты. Анна была вежливой и доброжелательной, отличным специалистом. Очень рекомендую эту экскурсию! (Марина, Волгоград)

Индивидуальная экскурсия по достопримечательностям Санкт-Петербурга

...Пешеходная экскурсия - это отличный способ увидеть достопримечательности Санкт-Петербурга. Наш гид Елена была очень хорошо знакома с городом. Это была хорошая экскурсия по Питеру, которая действительно дала нам образ исторического города. Спасибо! Очень рекомендую! (Валентина, Пермь)

Частная автобусная экскурсия по центру Петербурга

...Санкт-Петербург - это сказочные впечатления, и наша обзорная экскурсия по СПб с великолепными гидом и водителем помогли нам получить их! Гид отлично все организовала, умела обходить длинные очереди, и ее знание мест было просто замечательным. Наш водитель был приятным в общении и опытным. Я очень рекомендую эту компанию! (Ольга, Москва)




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