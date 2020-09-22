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Обзорная экскурсия по Петербургу, как правило, занимает 3-4 часа. Мы можем предоставить вам автобус, микроавтобус или машину в зависимости от количества человек в группе. По желанию эта экскурсия может также быть пешеходной.

Мы покажем исторический центр города с его прекрасными дворцами и соборами, знаменитыми архитектурными ансамблями, расскажем об истории строительства Санкт-Петербурга. Во время экскурсии мы будем останавливаться в самых живописных местах города, вы сможете выйти из автобуса, полюбоваться чудесными видами и сделать несколько снимков на память. Именно с обзорной экскурсии лучше всего начинать знакомство с Петербургом, поскольку она дает общее представление о городе, и в дальнейшем у вас будет возможность вернуться в понравившиеся вам места и познакомиться с ними подробнее.

Во время экскурсии вы увидите:

Невский проспект - главную улицу города, где каждое здание - это живая история.

Стрелку Васильевского острова - одно из самых красивых мест в городе. Отсюда открывается великолепный вид на Неву, Петропавловскую крепость и Зимний дворец.

Петропавловскую крепость - именно с нее началось строительство города. На территории крепости находится Собор Святых Петра и Павла - усыпальница русских императоров .

. Крейсер "Аврора" - легендарный корабль, символ Октябрьской Революции и всей советской эры.

Спас на Крови - прекрасный, необычный для Петербурга собор, построенный на месте смертельного ранения императора Александра II.

Исаакиевскую площадь - одну из центральных площадей города, где расположен Исаакиевский собор - самый большой собор в России, а также знаменитая гостиница "Астория" .

. И еще много других интересных и знаменитых мест в городе, слишком много для того, чтобы перечислить их все на этой страничке.

Мы советуем включить в обзорную экскурсию по Петербургу посещение Петропавловской крепости и/или Исаакиевского Собора (при желании - с посещением колоннады). В этом случае экскурсия займет 4 часа. Также во время экскурсии возможно посещение собора Спас на Крови или крейсера "Аврора". При составлении маршрута экскурсии мы всегда готовы учесть все ваши пожелания и предпочтения.

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