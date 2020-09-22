Пешеходная обзорная экскурсия по городу Санкт-Петербург ...Мы были так счастливы, что приняли решение заказать эту частную экскурсию. Мы могли делать то, что большие группы просто не делают. Что действительно сделало эту прогулку такой особенной, так это возможность поговорить один на один с нашим гидом Анной. Ее энтузиазм, гостеприимство и знание истории и контекста сделали наш день очень полезным. (Ольга, Чебоксары)
Обзорная экскурсия по достопримечательностям Петербурга ...Это был замечательный, хорошо организованный минитур по красивому и удивительному городу. Мы увидели все перечисленные достопримечательности и многое другое, и смогли избежать длинных очередей, так как наш гид Анна заранее организовала все билеты. Анна была вежливой и доброжелательной, отличным специалистом. Очень рекомендую эту экскурсию! (Марина, Волгоград)
Индивидуальная экскурсия по достопримечательностям Санкт-Петербурга ...Пешеходная экскурсия - это отличный способ увидеть достопримечательности Санкт-Петербурга. Наш гид Елена была очень хорошо знакома с городом. Это была хорошая экскурсия по Питеру, которая действительно дала нам образ исторического города. Спасибо! Очень рекомендую! (Валентина, Пермь)
Частная автобусная экскурсия по центру Петербурга ...Санкт-Петербург - это сказочные впечатления, и наша обзорная экскурсия по СПб с великолепными гидом и водителем помогли нам получить их! Гид отлично все организовала, умела обходить длинные очереди, и ее знание мест было просто замечательным. Наш водитель был приятным в общении и опытным. Я очень рекомендую эту компанию! (Ольга, Москва)