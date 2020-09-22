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St.Petersburg
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Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное теченье,
Береговой ее гранит...
(Александр Пушкин)

Петербург
глазами его жителей
Пешеходная экскурсия
Петербург глазами его жителей
Одна из станций нашего метро

Безусловно, очень приятно проехаться по Санкт-Петербургу на комфортабельном туристическом автобусе, из окна которого можно увидеть роскошные дворцы, великолепные площади, величественные архитектурные ансамбли. Можно увидеть очень многое, но настоящую, повседневную, будничную жизнь города увидеть невозможно. Для этого вам придется покинуть такой уютный и милый автобус и немного пройтись пешком. Именно это мы и предлагаем – пройтись по городу и увидеть его глазами горожан. Конечно, мы расскажем вам о современной жизни Петербурга, о его обычаях и традициях, об уникальном метро – самом глубоком в мире, о действующих церквях и соборах и в целом о православной религии. Но все же информации здесь будет меньше, чем в других экскурсиях, и цель у нас совсем другая – дать вам возможность почувствовать наш город, увидеть его изнутри, увидеть его нашими глазами.

В экскурсию входит:

  • поездка на метро. Самое глубокое метро в мире, одно из самых красивых. Многие станции можно по праву назвать подземными дворцами. Посещение 2-3 центральных станций, краткая информация об истории строительства метро.
  • посещение Кузнечного рынка. Это центральный рынок города, который в то же время, безусловно, является самым красивым.
  • посещение действующей православной церкви. Рассказ о религиозной жизни Петербурга.
  • прогулка по Владимирскому проспекту с посещением магазина фарфора. Рассказ об Императорском Фарфоровом Заводе и о русском фарфоре в целом.
  • прогулка по Невскому проспекту, знаменитый Аничков мост и Аничков дворец.
  • малая городская скульптура: памятник первому фотографу, памятник петербургским котам, фонтан "Время". Рассказ о Малой Садовой улице.
  • посещение фотогалереи имени Карла Буллы (по желанию). Галерея находится на последнем этаже одного из жилых зданий на Невском проспекте. Ценители фотоискусства смогут полюбоваться работами самого знаменитого Питерского фотографа рубежа веков и/или одной из временных выставок. Но самая главная достопримечательность галереи это терраса, с которой открывается потрясающий вид на Невский проспект
  • проход через Пассаж – один из самых больших петербургских магазинов, открытый в конце XIX века и знаменитый уникальным интерьером, оформленным в стиле модерн.
  • остановка на Площади Искусств. Рассказ о памятнике Пушкину, Русском музее и о культурных традициях Петербурга.
  • посещение сувенирного магазина и/или сувенирного рынка. История возникновения русской матрешки, традиции лаковой живописи и производства шкатулок, рассказ о янтаре. Возможность купить себе что-либо на память о Петербурге.
  • чаепитие в русском стиле с настоящими русскими пирогами в кафе "Штолле" (по желанию)*.

Продолжительность экскурсии 3-4 часа, непосредственный маршрут экскурсии зависит от местоположения вашей гостиницы.

Мы уверены, что эта экскурсия не только поможет вам увидеть Петербург глазами его жителей, но и доставит немало удовольствия каждому участнику.


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* Стоимость чаепития не входит в стоимость экскурсии.






Из отзывов наших клиентов:

Пешеходная обзорная экскурсия по Петербургу

Очень интересная пешеходная экскурсия. Замечательно было не смотреть на петербуржцев сверху из окна автобуса, а смешаться с ними и почувствовать себя на какое-то время одним из них. Пройтись по улочкам Питера, заглянуть на рынок, прокатиться в петербургском метро, посетить петербургскую церковь. Полное погружение в жизнь города! Незабываемые воспоминания! Спасибо Лучшим гидам за такую душевную прогулку! (Александра, Тольятти)

Пешеходная экскурсия по Питеру - это великолепно!

...Это замечательная пешеходная экскурсия по Петербургу! Мы столько всего посетили и увидели за один день, что хватило на неделю рассказов по возвращении из Питера домой ) Не знаменитые дворцы и музеи - а обычные, скрытые от взора массового туриста, местечки: магазинчики, рынок, простая церковь, фотогалерея. Посмотрели несколько станций метро: Автово, Маяковская и др. Очень рекомендую эту экскурсию! (Ольга С., Вологда)

Пешком по Санкт-Петербургу

...Пешая экскурсия по Петербургу буквально покорила нас! Прогуляться по городу в течении трех часов - оказалось совсем не утомительно. Уставать было некогда: столько всего интересного мы увидели за эти часы. Живой, настоящий Петербург! Его метро, фотогалерии, магазины, рынок. Площадь Искусств и людный Владимирский проспект. А какой интересный рассказ о жизни Петербурга мы услышали из уст нашего экскурсовода Татьяны! Байки из жизни Петербурга, исторические анекдоты, современные факты о городе. Великолепно, спасибо, Лучшие гиды! (Анна, Москва)

Лучшая экскурсия по Петербургу - пешеходная!

...Всего за несколько часов мы стали практически петербуржцами! Ходили по тем же улицам, что и жители этого прекрасного города, заходили в те же магазины, на те же рынки, ездили в том же метро. Говорили о Питере - его истории и современности. Наш прекрасный экскурсовод Елена совершенно не ограничивала нас в наших интересах - и даже поощряла, позволяя отклоняться от маршрута в ту или иную сторону. Очень запомнилось кафе "Штолле" - изумительные русские пироги! Я очень рекомендую эту компанию и эту экскурсию! (Ольга, Москва)




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