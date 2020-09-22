Пешеходная обзорная экскурсия по Петербургу Очень интересная пешеходная экскурсия. Замечательно было не смотреть на петербуржцев сверху из окна автобуса, а смешаться с ними и почувствовать себя на какое-то время одним из них. Пройтись по улочкам Питера, заглянуть на рынок, прокатиться в петербургском метро, посетить петербургскую церковь. Полное погружение в жизнь города! Незабываемые воспоминания! Спасибо Лучшим гидам за такую душевную прогулку! (Александра, Тольятти)

Пешеходная экскурсия по Питеру - это великолепно! ...Это замечательная пешеходная экскурсия по Петербургу! Мы столько всего посетили и увидели за один день, что хватило на неделю рассказов по возвращении из Питера домой ) Не знаменитые дворцы и музеи - а обычные, скрытые от взора массового туриста, местечки: магазинчики, рынок, простая церковь, фотогалерея. Посмотрели несколько станций метро: Автово, Маяковская и др. Очень рекомендую эту экскурсию! (Ольга С., Вологда)

Пешком по Санкт-Петербургу ...Пешая экскурсия по Петербургу буквально покорила нас! Прогуляться по городу в течении трех часов - оказалось совсем не утомительно. Уставать было некогда: столько всего интересного мы увидели за эти часы. Живой, настоящий Петербург! Его метро, фотогалерии, магазины, рынок. Площадь Искусств и людный Владимирский проспект. А какой интересный рассказ о жизни Петербурга мы услышали из уст нашего экскурсовода Татьяны! Байки из жизни Петербурга, исторические анекдоты, современные факты о городе. Великолепно, спасибо, Лучшие гиды! (Анна, Москва)