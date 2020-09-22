Это, пожалуй, самая романтическая из всех экскурсий, которые мы только можем вам предложить. На час или полтора из шума и толчеи городских улиц XXI века вы попадете в Петербург XVIII-XIX века, когда реки и каналы уже существовали, а вот туристических автобусов еще не было. Вы увидите старые гранитные набережные, окажетесь под мостами, построенными в XIX веке, полюбуетесь особняками петербургской знати, а также их отражениями в глади воды...

Мы рекомендуем экскурсию по рекам и каналам не вместо, а после экскурсии по городу. Она позволит взглянуть на город и его дворцы под другим углом зрения, вы увидите тот же город, но увидите его по-другому. Мы можем предложить большой выбор водного транспорта: от маленьких частных лодок на 4-10 пассажиров до относительно больших речных судов на 40-45 человек. На больших судах, как правило, есть и закрытое помещение, и открытая палуба.

Экскурсия занимает 1 или 1,5 часа. Маршрут определяется капитаном судна и зависит в первую очередь от уровня воды в реках и каналах.

NB! Одно из больших преимуществ этой экскурсии - отсутствие транспортных пробок!

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