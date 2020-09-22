Экскурсия Русский балет в Петербурге Я с детства увлекаюсь балетом: балетная школа, мечты стать балериной... Но, увы, теперь я только поклонница русского балета и особенно петербургской классической школы балета. Спасибо компании "Лучшие гиды" за ту необычную экскурсию, которую они мне предложили! Мы посетили Мариинский театр не просто как зрители! Это была прекрасная и познавательная экскурсия по театру! Мы побывали за кулисами Мариинского театра! Кроме того, мы видели Академию русского балета, постояли у Михайловского театра. Незабываемый день! (Валентина, г. Москва)

Фантастический Мариинский театр и экскурсия по театру Мариинский театр - это один из самых знаменитых и исторических театров России. И я очень благодарна компании Бест Гайдз за возможность посетить Мариинский театр с экскурсией! Мы прошли по этажам театра, его холлам и заглянули за кулисы. Кроме того, мы побывали на новой сцене Мариинского театра - изумительное, современнейшее здание с прекрасными интерьерами. Кстати, вечером мы побывали и на постановке на новой сцене Мариинского театра. Спасибо, Бест Гайдз - вы действительно Лучшие гиды Санкт-Петербурга! (Ольга Андреевна, Воркута)

Индивидуальная экскурсия в Михайловский театр в Петербурге Красивейший театр Санкт-Петербурга! Сверкающий, торжественный, пропитанный аурой великого русского искусства! Настоящий дворец русского балета! Мы не только прошли по холлам и фойе театра, но и побывали за его кулисами. Видели гримерные актеров, служебные помещения, оборудование кулис. После посещения Михайловского театра мы побывали еще и в одной из балетных школ Петербурга с экскурсией. Увидели своими глазами, где учатся русские балерины и чего им это сто́ит. Небываемая экскурсия! Спасибо нашему гиду Светлане за массу информации и позитивность! (Светлана П., Киров)