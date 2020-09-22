НОВЫЕ ЭКСКУРСИИ И НОВЫЕ ЦЕНЫНОВЫЙ САЙТ

St.Petersburg
Best Guides
Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное теченье,
Береговой ее гранит...
(Александр Пушкин)

Русский балет
Русский балет

Несмотря на то, что русская балетная школа опирается на итальянские и французские традиции, школа эта уникальна и не просто знаменита, а признана лучшей во всем мире. Балет как таковой появляется в России именно в Петербурге, здесь он в первую очередь и развивается, принеся нашему городу еще и славу балетной столицы России.

Вы познакомитесь с величайшими именами русского балета, такими как Агриппина Ваганова, Анна Павлова, Вацлав Нежинский, Георгий Баланчин, Тамара Карсавина, Матильда Кшесинская, Рудольф Нуриев, Михаил Барышников, Наталья Макарова, Галина Уланова, Константин Сергеев.




В программе тура:

  • Экскурсия по одному из старейших академических театров Петербурга. У вас будет уникальная возможность пройти за кулисы и почувствовать волшебство театральной жизни. В зависимости от вашего выбора - а так же от возможностей театров в каждый конкретный день - это будет Мариинский (бывший Кировский) Театр Оперы и Балета или Михайловский (бывший театр им. Мусоргского);
  • Посещение одной из самых знаменитых балетных школ Петербурга. Вы не только узнаете об уникальной системе обучения классическому балетному танцу, но и сможете заглянуть в балетные классы.
    Продолжительность экскурсии 3.5-4 часа. Время и день проведения экскурсии, а также все конкретные детали, должны быть обсуждены заранее.

Отправить запрос






Из отзывов наших клиентов:

Экскурсия Русский балет в Петербурге

Я с детства увлекаюсь балетом: балетная школа, мечты стать балериной... Но, увы, теперь я только поклонница русского балета и особенно петербургской классической школы балета. Спасибо компании "Лучшие гиды" за ту необычную экскурсию, которую они мне предложили! Мы посетили Мариинский театр не просто как зрители! Это была прекрасная и познавательная экскурсия по театру! Мы побывали за кулисами Мариинского театра! Кроме того, мы видели Академию русского балета, постояли у Михайловского театра. Незабываемый день! (Валентина, г. Москва)

Фантастический Мариинский театр и экскурсия по театру

Мариинский театр - это один из самых знаменитых и исторических театров России. И я очень благодарна компании Бест Гайдз за возможность посетить Мариинский театр с экскурсией! Мы прошли по этажам театра, его холлам и заглянули за кулисы. Кроме того, мы побывали на новой сцене Мариинского театра - изумительное, современнейшее здание с прекрасными интерьерами. Кстати, вечером мы побывали и на постановке на новой сцене Мариинского театра. Спасибо, Бест Гайдз - вы действительно Лучшие гиды Санкт-Петербурга! (Ольга Андреевна, Воркута)

Индивидуальная экскурсия в Михайловский театр в Петербурге

Красивейший театр Санкт-Петербурга! Сверкающий, торжественный, пропитанный аурой великого русского искусства! Настоящий дворец русского балета! Мы не только прошли по холлам и фойе театра, но и побывали за его кулисами. Видели гримерные актеров, служебные помещения, оборудование кулис. После посещения Михайловского театра мы побывали еще и в одной из балетных школ Петербурга с экскурсией. Увидели своими глазами, где учатся русские балерины и чего им это сто́ит. Небываемая экскурсия! Спасибо нашему гиду Светлане за массу информации и позитивность! (Светлана П., Киров)

Частная экскурсия в Мариинский театр Санкт Петербург

Трудно описать словами впечатления, полученными нами во время экскурсии, посвященной русскому балету в Санкт-Петербурге! Мариинский театр, Михайловский театр, Вагановская Академия русского балета - Питер и русский балет неразделимы! Какие имена: Ваганова, Анна Павлова, Галина Уланова, Матильда Кшесинская, Нежинский, Нуриев, Барышников! Экскурсия оказалась очень информативной, насыщенной - а еще и очень эмоциональной и душевной. Спасибо за всё это нашему замечательно экскурсоводу Тамаре! Спасибо, Лучшие гиды Петербурга! (Аня и Андрей, г. Брест)




Контактный адрес: info@bestguides-spb.com

Пользовательское соглашение
[Конфиденциальность и cookie-файлы]		          
Page tags ▼
#Петербург. #ГидВПетербурге. #ПетербургЗкскурсии. #ЧастныеЭкскурсии. #ЧастныйЭкскурсовод. Индивидуальные экскурсии в Санкт-Петербурге. Экскурсия в Мариинский театр. Экскурсия в Михайловский театр. Русский балет экскурсия в СПб. Академия русского балета Вагановой экскурсия. Экскурсия за кулисы Мариинского театра. Экскурсия за кулисы Михайловского театра. Любителям балета: билеты в Мариинский театр.

© Best Guides SPb, 2009-2020
Мы используем cookie-файлы для обеспечения наилучшей навигации по сайту. Подробнее