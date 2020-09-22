Экскурсия Русский балет в Петербурге Я с детства увлекаюсь балетом: балетная школа, мечты стать балериной... Но, увы, теперь я только поклонница русского балета и особенно петербургской классической школы балета. Спасибо компании "Лучшие гиды" за ту необычную экскурсию, которую они мне предложили! Мы посетили Мариинский театр не просто как зрители! Это была прекрасная и познавательная экскурсия по театру! Мы побывали за кулисами Мариинского театра! Кроме того, мы видели Академию русского балета, постояли у Михайловского театра. Незабываемый день! (Валентина, г. Москва)
Фантастический Мариинский театр и экскурсия по театру Мариинский театр - это один из самых знаменитых и исторических театров России. И я очень благодарна компании Бест Гайдз за возможность посетить Мариинский театр с экскурсией! Мы прошли по этажам театра, его холлам и заглянули за кулисы. Кроме того, мы побывали на новой сцене Мариинского театра - изумительное, современнейшее здание с прекрасными интерьерами. Кстати, вечером мы побывали и на постановке на новой сцене Мариинского театра. Спасибо, Бест Гайдз - вы действительно Лучшие гиды Санкт-Петербурга! (Ольга Андреевна, Воркута)
Индивидуальная экскурсия в Михайловский театр в Петербурге Красивейший театр Санкт-Петербурга! Сверкающий, торжественный, пропитанный аурой великого русского искусства! Настоящий дворец русского балета! Мы не только прошли по холлам и фойе театра, но и побывали за его кулисами. Видели гримерные актеров, служебные помещения, оборудование кулис. После посещения Михайловского театра мы побывали еще и в одной из балетных школ Петербурга с экскурсией. Увидели своими глазами, где учатся русские балерины и чего им это сто́ит. Небываемая экскурсия! Спасибо нашему гиду Светлане за массу информации и позитивность! (Светлана П., Киров)
Частная экскурсия в Мариинский театр Санкт Петербург Трудно описать словами впечатления, полученными нами во время экскурсии, посвященной русскому балету в Санкт-Петербурге! Мариинский театр, Михайловский театр, Вагановская Академия русского балета - Питер и русский балет неразделимы! Какие имена: Ваганова, Анна Павлова, Галина Уланова, Матильда Кшесинская, Нежинский, Нуриев, Барышников! Экскурсия оказалась очень информативной, насыщенной - а еще и очень эмоциональной и душевной. Спасибо за всё это нашему замечательно экскурсоводу Тамаре! Спасибо, Лучшие гиды Петербурга! (Аня и Андрей, г. Брест)