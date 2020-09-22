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Поделиться страницей Наши лучшие гиды - лучшие из лучших - ведут экскурсии с познавательными играми и квестами для петербургских школьников. Все лучшее - детям: все наши знания, наш опыт и фантазию мы вложили в создание этих экскурсий. И они получились интересными, яркими и необычными.

Добро пожаловать в мир интересных экскурсий и захватывающих игр! Добро пожаловать в таинственный мир Петербурга!



Звери и птицы, мифы и сказки

на улицах Санкт-Петербурга обзорная экскурсия по городу для детей младшего школьного возраста Львы, кони, заяц, маленький "чижик-пыжик" и огромная лягушка станут героями нашей экскурсии. Вы узнаете, как попал в Россию двуглавый орел, встретитесь с Афиной Палладой и Нептуном. Вас ждут занимательные истории, викторина в "Малом Петербурге" и даже самые настоящие живые лошади в Академии Художеств. Стоимость: группа 21-30 чел 330 руб/чел

группа 31-40 чел 250 руб/чел

группа 41-50 чел 200 руб/чел



Продолжительность: 2,5-3 часа.

В стоимость входят: услуги профессионального экскурсовода, транспорт.



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Любимый город обзорная экскурсия по Петербургу для детей среднего и старшего школьного возраста Вы проедете по самым красивым улицам и набережным Петербурга и увидите знаменитые дворцы, особняки, доходные дома и даже замок с привидением. Мы расскажем вам о российских императорах и императрицах, о дерзких дворцовых переворотах и великих революциях. Мы также поговорим о знаменитых архитекторах, художниках и скульпторах, создавших этот прекрасный город. В конце экскурсии мы проведем занимательную викторину, победителей - настоящих знатоков нашего города - ждут призы. Стоимость: группа 21-30 чел 330 руб/чел

группа 31-40 чел 250 руб/чел

группа 41-50 чел 200 руб/чел



Продолжительность: 3 часа.

В стоимость входят: услуги профессионального экскурсовода, транспорт.



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Здесь будет город заложен экскурсия с элементами игры для младшего школьного возраста Основная часть экскурсии проходит на территории Петропавловской крепости. Мы расскажем в доступной для детей форме о том, как и почему Царь Петр решил основать город в дельте Невы. Познакомимся с устройством Крепости. Войдем в крепость через потайной ход, в котором обнаружим запрятанные неизвестно кем тайные послания. Пройдем по крепостной стене и посмотрим, как из пушек Нарышкина бастиона производится ежедневный полуденный выстрел. В конце экскурсии детям будет предложено самим собрать карту Крепости и найти отмеченный на ней клад. Стоимость: группа 11-20 чел 700 руб/чел

группа 21-30 чел 500 руб/чел



Продолжительность: 2 часа.

В стоимость входят: услуги профессионального экскурсовода, транспорт,

входные билеты в Потерну и на Невскую панораму.



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Тайны Петропавловской крепости познавательная игра-квест для среднего и старшего школьного возраста Перед началом игры участники разбиваются на несколько команд, примерно по 4‐5 человек. Каждая команда получает карту крепости и лист с заданием. Ребята будут соревноваться в знаниях, находчивости и умении логически мыслить. Они самостоятельно будут искать ответы на поставленные вопросы, и открывать для себя тайны крепости. В конце игры мы все вместе пойдем в уютное кафе, расположенное на территории Петропавловской крепости. За чашечкой чая мы обсудим результаты и определим команду победителей. Все участники игры получат памятные грамоты, а победителей ждут призы. Стоимость: группа 8-20 чел 1000 руб/чел



Продолжительность: 2-2,5 часа.

В стоимость входят: услуги профессионального экскурсовода, входные билеты в Потерну

и на Невскую панораму, чаепитие в кафе.



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Обзорная экскурсия по Эрмитажу для школьников старшего, среднего и младшего возраста Экскурсия дает общее представление об Эрмитаже как одном из величайших музеев мира и о Зимнем дворце - резиденции российских императоров. Вы увидите Тронный зал с самым настоящим троном, часы-павлин, седьмое чудо света "висячий сад", Малахитовую гостиную и Рыцарский зал. В доступной для детей форме мы расскажем о всемирно известных шедеврах живописи и скульптуры. Экскурсия будет адаптирована к возрасту детей. Стоимость: группа 12-25 чел 600 руб/чел



Продолжительность: 1 -1,5 часа.

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Царство фонтанов экскурсия по Нижнему парку Петергофа

(только май и сентябрь) Самый главный фонтан "Самсон", фонтан-аллегория "Дракон", знаменитая "Шахматная доска", фонтан "Солнце" - все это и еще многое другое Вы увидите во время экскурсии. Дети смогут "испытать" так любимые Петром I фонтаны-шутихи. В занимательной форме экскурсовод расскажет о фонтанной системе и принципе работы фонтанов Петергофа. Стоимость: группа 21-40 чел 600 руб/чел



Продолжительность: 4 часа.

В стоимость входят: услуги профессионального экскурсовода,

транспорт, входные билеты в Нижний парк Петергофа



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Экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга (только сентябрь и май) Город с воды смотрится совсем по-другому: дворцы и особняки отражаются в глади каналов - недаром Петербург называют Северной Венецией.

Мы расскажем о многочисленных островах и прекрасных набережных, о тайне питерских мостов и о самых ужасных наводнениях. Стоимость: группа 21-30 чел 320 руб/чел

группа 31-50 чел 270 руб/чел



Продолжительность: 1 час.

В стоимость входят: услуги профессионального экскурсовода,

аренда теплохода



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Если у Вас возникли вопросы по экскурсиям, представленным на этой странице, Вы можете связаться с нашим менеджером по работе со школьниками по тел. 8-911-758-02-62. Наталия с радостью ответит на все вопросы и предоставит подробную информацию по каждой экскурсии.



Из отзывов наших клиентов: Школьная экскурсия в Санкт-Петербурге ...Мы заказали экскурсию в Петропавловскую крепость для наших семиклассников. Получилось очень увлекательное мероприятие, с элементами игры, замечательно организованное нашим гидом Марией. Дети были в полном восторге (как и их родители, сопровождавшие группу). Обязательно обратимся к "Бест Гайдз" еще - тем более, что у них имеется целый набор программ для школьников разных возрастов! (Валентина В., Санкт-Петербург) Школьные экскурсии в Санкт-Петербурге с автобусом ...Прекрасно организованная и продуманная программа, точно соответствующая возрасту детей. Очень познавательная, в меру развлекательная и абсолютно не утомительная. Гид Анна молодая, задорная и очень хорошо знающая и любящая город. Водитель Сергей показался очень опытным, осторожным и был приятен в общении. Спасибо компании! Обязательно закажем и другие экскурсии для наших школьников! (Зинаида, Кронштадт) Интересные экскурсии для школьников в Санкт-Петербурге ...Мы уже дважды обращались в эту компанию, заказывая у них экскурсии для учащихся нашей школы. Это были обзорная экскурсия по Петербургу и экскурсия в Эрмитаж. Оба раза это было увлекательно и познавательно. Дети позабыли о своих смартфонах и очень активно участвовали в мероприятии. Спасибо гидам компании - они действительно способны пробудить в детях интерес и привить им любовь к нашему прекрасному городу! (Светлана Сергеевна, СПб) Экскурсии для групп школьников в Санкт-Петербурге ...Заказывали у этой компании обзорную экскурсию по городу при посещении Санкт-Петербурга в зимние каникулы. Нас провезли в автобусе по всему центру города. Гид Елена очень интересно рассказывала чуть ли не о каждом здании - так что в результате складывалась очень цельная лекция об истории города и России. Уровень изложения материала, развлекательные элементы экскурсии - всё точно соответствовало возрасту детей. Спасибо компании, мы рады, что не ошиблись с выбором! Зимой лучший выбор: с классом в Питер! (Анастасия Львовна, г. Пермь) Групповые экскурсии для школьников в Санкт-Петербурге ...Решили провести каникулы в Санкт Петербурге. Превосходно организованная школьная экскурсия в Петропавловской крепости - настоящий квест для школьников! Гиды компании обладают неисчерпаемой фантазией и энтузиазмом. Их истории не только занимательны, но и очень познавательны. В восторге были все - и дети, и их родители! Спасибо! Обязательно обратимся еще раз! (Елена, Всеволожск) Весенние школьные каникулы в Петербурге ...В прошлом году мы ездили с группой школьников на весенние каникулы в Петербург. Благодаря Бест Гайдз поездка получилась незабываемой. Наши гиды Ольга и Татьяна провели для нас увлекательные зкскурсии, рассчитанные именно на интересы школьников среднего возраста, по всем достопримечательностям города. Спасибо! Мы обязательно еще приедем! (Светлана, Астрахань)



