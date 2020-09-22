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St.Petersburg
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Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное теченье,
Береговой ее гранит...
(Александр Пушкин)

Зима
в Санкт-Петербурге
Экскурсии в Петербурге зимой
Зима в Санкт-Петербурге

Вам кто-то говорил, что зима – не самое лучшее время для приезда в Санкт-Петербург? Вас обманули!!!

Приезжайте! Вы получите не только удовольствие от знакомства с прекрасным городом, укутанным снегом, но еще и все преимущества путешествия вне туристского сезона. Вам не надо будет выстаивать огромные очереди перед дворцами. В музеях вам не придется протискиваться сквозь толпу к вожделенному шедевру. Вы сможете рассматривать понравившийся вам экспонат столько, сколько вам захочется, и в свое удовольствие бродить по просторным залам. Кроме того, вам будет нетрудно попасть в театр и увидеть знаменитый балет.

Мы можем предложить и традиционные русские зимние развлечения, например, катание на русской тройке по прекрасным покрытым снегом пригородным паркам. Катание можно совместить с посещением Павловского дворца. Если вы приедете в Новый Год или Рождество (Рождество по православному календарю наступает 7-го января) можно побродить по рождественским ярмаркам и полюбоваться изумительной новогодней подсветкой на улицах города.

Как видите, зима дает путешественникам много преимуществ. И, кроме того, вас порадуют зимние скидки!

Мы рады сообщить вам, что всю зиму (с 1-го ноября по 31-е марта за исключением рождественских праздников) у нас действуют 15% скидки на транспорт и на услуги гидов.

Мы можем составить для вас индивидуальную программу или предложить:


Зимний пакет

(действует с 1-го ноября по 31-е марта)

Это специальное предложение. В пакет входят три экскурсии:

Эти экскурсии можно организовать в разные дни или совместить две из них в один день.


Цены на наши пакеты можно посмотреть здесь.

В стоимость пакета входят билеты во все перечисленные музеи, услуги гида, транспорт (экскурсия по городу и экскурсия в Екатерининский дворец). На экскурсию в Эрмитаж транспорт не предоставляется, вы можете дойти до музея пешком или подъехать на общественном транспорте. Для детей до 5 лет включительно вся программа бесплатна.


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Специальное Рождественское предложение

Специальное Рождественское предложение

(Действует с 20-го декабря по 15-е января)

  • Поездка в Павловск с посещением Павловского дворца и катанием на русской тройке – 5 часов
  • Вечерняя экскурсия "Новогодний Петербург" – 3 часа:
      • – Вы проедете по вечерним улицам и увидите великолепную праздничную подсветку
      – Посетите самую большую новогоднюю ярмарку, попробуете глинтвейн и / или традиционные новогодние угощения
      – Услышите интересный рассказ о новогодних и рождественских традициях в России
      – Узнаете что же такое "Старый Новый Год" и почему в России Новый Год встречают дважды
      – Научитесь отличать Деда Мороза от Санта Клауса
      – Если вы путешествуете с детьми, мы можем договориться с Дедом Морозом, чтобы он оставил подарки для Ваших детей под Новогодней Елкой.

Эта экскурсия не только познакомит Вас с Новогодними и Рождественскими традициями в России, но и создаст волшебное праздничное настроение.

С Новым Годом и Рождеством! И пусть все мечты сбудутся!


Цены по запросу



Зима в Санкт-Петербурге

Добро пожаловать в Санкт-Петербург!!!



Из отзывов наших клиентов:

Зимние каникулы в Санкт-Петербурге для школьников

...Заказывали пакет экскурсий для двух классов, приехавших в Санкт-Петербург на зимние каникулы. Очарованы новогодним Петербургом и нашим гидом Анной. За три дня экскурсий нам удалось увидеть все главные достопримечательности в центре города, посетить Эрмитаж, полюбоваться огнями вечернего Петербурга и даже сходить на спектакль в театр. Спасибо компании за незабываемые впечатления! (Мария Н., Воронеж)

Экскурсии в Питере зимой в январе

...Прекрасный Петербург! Нам повезло застать его во всей красе: в сугробах, с заснеженными деревьями, со снегопадами. Мы посетили с экскурсиями Эрмитаж, Измайловский и Казанский соборы, Спас на крови, ездили в Пушкин. Спасибо нашему гиду Насте за интересные экскурсии, за внимательность и доброжелательность! Мы рады, что не ошиблись с выбором! (Сергей и Анна, Москва)

Новогодние экскурсии по Санкт Петербургу

...Я встретила Новый год в поезде и уже 1-го января была в Петербурге. Неделя в этом городе оказалась самой сказочной в моей жизни! Днём - прогулки по заснеженным паркам, Эрмитаж, роскошные соборы, поездки в Пушкин и Павловск. Вечером - переливающийся всеми огнями Невский проспект, какой-то особенно теплый и уютный, благодаря его необычной иллюминации. Спасибо гидам из вашей компании - без них эта сказка была бы и наполовину не столь волнующей! Вы превратили мою поездку в Петербург в настоящий праздник! (Ольга Хохлова, Астрахань)

Зимние каникулы Петербург

...Спасибо компании Best Guides за прекрасно организованный рождественский тур для нашей команды школьников из Волгограда! Всё было очень чётко спланировано, мы не тратили время на стояние в очередях за билетами, мы точно знали, куда идти и что смотреть. Посещение Эрмитажа со школьниками - незабываемо. Вечерний Невский проспект, залитый огнями и полный гуляющих людей - незабываемо. Нева во льду, парки в снегу, роскошные дворцы, монументальные храмы - не перечислить всего, что оставило у нас неизгладимую память на всю жизнь. Спасибо! (10-в класс, школа 217, Волгоград)

Что посмотреть в Питере зимой с детьми

...Мы давно мечтали оказаться в Санкт-Петербурге именно зимой! Увидеть настоящую русскую зиму, русское Рождество, прокатиться на русской тройке по заснеженному парку, побывать на праздничных ярмарках. И вот мы собрались всей семьей: мой муж, трое наших детей от 7 до 12 лет и я - и совершили эту незабываемую поездку. Спасибо гиду Анна из вашей компании - у нас всё получилось! Впечатления остались неизгладимые, и взрослые, и дети были в восторге! (Мириам, Тель-Авив)

Каникулы для школьников в СПб

...Собираясь с классом 9-классников в Петербург на школьные каникулы, мы долго выбирали компанию, которая организовала нам новогодние экскурсии по городу. Мы не ошиблись! Всё получилось по высшему классу! Это было и познавательно, и развлекательно. Благодаря тому, что все маршруты были оговорены заблаговременно и тщательно проработаны - у нас не было проблем, чем заняться на каникулах в Петербурге. (Анна Сергеевна, Челябинск)

Зимний Петербург экскурсии

...Экскурсионный пакет, который мы заранее составили с менеджерами компании Best Guides SPb, включал все самые значимые достопримечательности Санкт-Петербурга. Но кроме Эрмитажа, дворцов и соборов - нам удалось в полной мере насладиться самой атмосферой праздничного зимнего Петербурга! С залитым огнями Невским проспектом, веселыми рождественскими ярмарками, гуляниями на Дворцовой площади. Петербург - неповторимый город! Мы очень рады были побывать здесь именно зимой и очень рады, что нам так повезло с туристической компанией! (Дмитрий, Самара)


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