Вам кто-то говорил, что зима – не самое лучшее время для приезда в Санкт-Петербург? Вас обманули!!!

Приезжайте! Вы получите не только удовольствие от знакомства с прекрасным городом, укутанным снегом, но еще и все преимущества путешествия вне туристского сезона. Вам не надо будет выстаивать огромные очереди перед дворцами. В музеях вам не придется протискиваться сквозь толпу к вожделенному шедевру. Вы сможете рассматривать понравившийся вам экспонат столько, сколько вам захочется, и в свое удовольствие бродить по просторным залам. Кроме того, вам будет нетрудно попасть в театр и увидеть знаменитый балет.

Мы можем предложить и традиционные русские зимние развлечения, например, катание на русской тройке по прекрасным покрытым снегом пригородным паркам. Катание можно совместить с посещением Павловского дворца. Если вы приедете в Новый Год или Рождество (Рождество по православному календарю наступает 7-го января) можно побродить по рождественским ярмаркам и полюбоваться изумительной новогодней подсветкой на улицах города.

Как видите, зима дает путешественникам много преимуществ. И, кроме того, вас порадуют зимние скидки!

Мы рады сообщить вам, что всю зиму (с 1-го ноября по 31-е марта за исключением рождественских праздников) у нас действуют 15% скидки на транспорт и на услуги гидов.

Мы можем составить для вас индивидуальную программу или предложить:

Зимний пакет

(действует с 1-го ноября по 31-е марта)

Это специальное предложение. В пакет входят три экскурсии:

Экскурсия по городу с посещением собора Спас на Крови – 3.5 часа

Эрмитаж – 3 часа

Екатерининский дворец – 4 часа

Эти экскурсии можно организовать в разные дни или совместить две из них в один день.

Цены на наши пакеты можно посмотреть здесь.

В стоимость пакета входят билеты во все перечисленные музеи, услуги гида, транспорт (экскурсия по городу и экскурсия в Екатерининский дворец). На экскурсию в Эрмитаж транспорт не предоставляется, вы можете дойти до музея пешком или подъехать на общественном транспорте. Для детей до 5 лет включительно вся программа бесплатна.

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Специальное Рождественское предложение

(Действует с 20-го декабря по 15-е января)

Поездка в Павловск с посещением Павловского дворца и катанием на русской тройке – 5 часов

Вечерняя экскурсия "Новогодний Петербург" – 3 часа: – Вы проедете по вечерним улицам и увидите великолепную праздничную подсветку

– Посетите самую большую новогоднюю ярмарку, попробуете глинтвейн и / или традиционные новогодние угощения

– Услышите интересный рассказ о новогодних и рождественских традициях в России

– Узнаете что же такое "Старый Новый Год" и почему в России Новый Год встречают дважды

– Научитесь отличать Деда Мороза от Санта Клауса

– Если вы путешествуете с детьми, мы можем договориться с Дедом Морозом, чтобы он оставил подарки для Ваших детей под Новогодней Елкой.



Эта экскурсия не только познакомит Вас с Новогодними и Рождественскими традициями в России, но и создаст волшебное праздничное настроение.

С Новым Годом и Рождеством! И пусть все мечты сбудутся!

Цены по запросу

Добро пожаловать в Санкт-Петербург!!!