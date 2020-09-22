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St.Petersburg
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Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное теченье,
Береговой ее гранит...
(Александр Пушкин)

Экскурсии в Москве
Экскурсии Петербург Москва
Экскурсии в Москве

Москва, столица России, это огромный город, не похожий ни на один другой город в мире.

С одной стороны, Москва это древняя столица Руси, город с богатейшей историей и многовековыми традициями, а с другой – это современный мегаполис, где проживают более 15 миллионов людей разных национальностей. Москва это город, потрясающий красотой древнерусских храмов, и город, в котором станции метрополитена по великолепию и роскоши убранства не уступают европейским дворцам. И в то же время Москва – это центр деловой жизни России, город, в котором сосредоточен весь крупный бизнес и крупный капитал нашей страны. Зачастую про Москву мы говорим: "государство в государстве" – и это, безусловно, правда.

В любом случае, Москва уникальна, и если Вам представился шанс увидеть этот город – не упустите его!


Для пассажиров круизных лайнеров:

Если Ваш корабль стоит в Петербурге три дня, то мы будем рады предложить Вам однодневные экскурсии в Москву:


Для наземных туристов:

Наш менеджер в Москве будет рад разработать для Вас индивидуальную программу с учетом Ваших интересов и пожеланий. Ниже Вы найдете список достопримечательностей, с нашей точки зрения наиболее важных и интересных для гостей столицы.

В первую очередь мы советуем посмотреть следующие достопримечательности:


Если у Вас осталось свободное время, Вам будет интересно увидеть:


Услуги гида в Москве будут стоить 1000–1300 руб./час при минимальном заказе 3 часа. Стоимость услуг зависит от количества человек, сезона (высокий/низкий) и общей продолжительности программы.

Через нас Вы можете заказать билеты в Большой театр, а также в другие театры и концертные залы Москвы. Мы также будем рады предоставить трансферы и транспортное обслуживание.


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