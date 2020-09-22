Детская страничка

Мы рады всем туристам, но особенно мы рады туристам с детьми. Дети должны путешествовать! Вот только экскурсии для детей должны быть совсем другими – "детскими", а это значит самыми-самыми интересными.

Мы предлагаем вам специальную "детскую программу", которая состоит из трех экскурсий:

Экскурсия по городу ''Тайны Петербурга''

Эта экскурсия для детей не имеет ничего общего со "скучной взрослой" экскурсией. Мы расскажем детям о Петербурге так, что им не захочется уезжать из нашего города, а уж если придется, то они обязательно вернутся сюда еще раз. Эрмитаж ''Волшебный дворец''

Это наполовину экскурсия, а наполовину игра, где девочки станут прекрасными принцессами, а мальчики благородными принцами. Петергоф ''Царство фонтанов''. Экскурсия-квест

Парки Петергофа просто созданы для детей! Не посетить их невозможно. Но здесь вместо "обычной" экскурсии мы хотим предложить вам экскурсию-квест.

Продолжительность каждой экскурсии (за исключением экскурсии по городу) приблизительно полтора часа. Заказать их можно как вместе, так и по отдельности. Экскурсии будут адаптированы к возрасту детей! NB! Если Вы приезжаете в Санкт Петербург на круизном корабле, мы рады предложить Вам наши специальные туристические пакеты: Смотрим, учимся, играем (экскурсии для родителей с детьми 5-10 лет) и Исследуй город (экскурсии для родителей с детьми 10-17 лет). NB! Мы также организуем экскурсии для групп школьников: учеников Петербургских школ и гостей нашего города. Добро пожаловать на нашу школьную страничку.

Экскурсия по городу "Тайны Петербурга"

Экскурсия состоит из двух частей по 2 часа каждая. Обычно мы проводим ее либо с перерывом на обед, либо в два разных дня.

Первая часть (2 часа):

Стрелка Васильевского Острова – это одно из самых красивых мест нашего города. Комплекс был построен для нужд порта, находившегося здесь в начале XIX века. И говорить мы здесь будем про корабли и про порт. А еще мы научимся складывать из бумаги кораблики и, если погода позволит, отправим нашу бумажную флотилию в плаванье.

– это одно из самых красивых мест нашего города. Комплекс был построен для нужд порта, находившегося здесь в начале XIX века. И говорить мы здесь будем про корабли и про порт. А еще мы научимся складывать из бумаги кораблики и, если погода позволит, отправим нашу бумажную флотилию в плаванье. Петропавловская Крепость – Это самое сердце Петербурга - то самое место, откуда началось строительство города. И место это окутано легендами и преданиями. Попадем мы сюда через потайной ход. Раньше в таких местах прятали клады. А мы попробуем найти такой клад . Дети постарше будут искать "старую" карту крепости, которая поможет им найти дорогу к крепостным пушкам или к бывшей политической тюрьме. Посещение тюрьмы (заказывается дополнительно) мы рекомендуем для детей от 8 лет. Они смогут зайти в камеры, где когда-то содержались русские революционеры, а также выучить секретный тюремный алфавит и понять, как общались между собой заключенные.

Вторая часть (2 часа):

Исаакиевский Собор . Мы посетим самый большой православный собор в России. Интерьер его украшен различными сортами мрамора, полудрагоценными камнями и многочисленными мозаиками. Здесь мы узнаем что такое мозаика и как ее делают. А еще у Вашего гида будет с собой миниатюрная "мозаичная мастерская", и ребята смогу почувствовать себя настоящими мастерами и сделать свою собственную бумажную мозаику. Для детей постарше мы предлагаем посещение колоннады Исаакиевского собора (заказывается дополнительно). Отсюда, с высоты птичьего полета весь центр города виден как на ладони.

. Мы посетим самый большой православный собор в России. Интерьер его украшен различными сортами мрамора, полудрагоценными камнями и многочисленными мозаиками. Здесь мы узнаем что такое мозаика и как ее делают. А еще у Вашего гида будет с собой миниатюрная "мозаичная мастерская", и ребята смогу почувствовать себя настоящими мастерами и сделать свою собственную бумажную мозаику. Для детей постарше мы предлагаем посещение колоннады Исаакиевского собора (заказывается дополнительно). Отсюда, с высоты птичьего полета весь центр города виден как на ладони. Малая Садовая Улица. Это пешеходная улица, находящаяся в самом центре города и знаменитая своими малыми скульптурами. Здесь мы познакомимся с самым известным котом Петербурга Елисеем и его подружкой Василисой и еще узнаем, как кошки спасли наш город во время Второй Мировой войны. Мы также увидим знаменитый фонтан "Время" и попробуем заставить его работать на нас.

Смотрите подробную информацию и цены на нашем новом сайте.

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Эрмитаж "Волшебный дворец"

Маленькие принцы и принцессы попадут во дворец русских царей. Само собой разумеется, что для этого им придется познакомиться с основами дворцового этикета.

Мы пройдемся по самым красивым залам Эрмитажа, где когда-то проходили торжественные приемы и великолепные балы, увидим знаменитые часы "Павлин" и Рыцарский зал. И в то же время мы покажем несколько мировых шедевров живописи и расскажем о них так, чтобы детям было понятно и интересно.

Продолжительность экскурсии 1-1,5 часа (в зависимости от возраста детей и их подготовки). Для детей этого более чем достаточно, а вот взрослым наверняка захочется походить по Эрмитажу подольше. Поэтому мы предлагаем вам еще одну возможность: дети могут остаться в интернет-кафе Эрмитажа под присмотром нашего ассистента или одного из членов вашей группы, а наш гид проведет для вас вторую – "взрослую" – часть экскурсии.

Смотрите подробную информацию и цены на нашем новом сайте.

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Петергоф "Царство фонтанов". Экскурсия-квест**

Мы считаем, что детям намного интереснее самим искать ответы на поставленные вопросы и самостоятельно делать выводы, чем получать готовую информацию от гида, пусть и очень хорошего. Именно поэтому для ребят мы разработали специальную экскурсию-квест.

В самом начале квеста гид дает вводную информацию, а затем все идут на место старта, где дети получают карту с маршрутом и контрольными пунктами, отмеченными на нем. Они должны будут пройти по маршруту и найти все контрольные пункты (почти все из них - это знаменитые фонтаны или павильоны). На каждом контрольном пункте ребята должны будут ответить на несколько вопросов/выполнить несколько заданий и найти одну букву из "секретного" слова. Для того, чтобы ответить на некоторые вопросы нужны будут знания русской истории и культуры хотя бы на самом базовом уровне( всю необходимую информацию гид даст в начале квеста, по дороге в Петергоф или на предыдущих экскурсиях – нужно будет просто внимательно слушать), но для ответов на большинство вопросов никаких специальных знаний не нужно, а нужно только внимательно смотреть вокруг. И еще – думать. И делать выводы. А в самом конце, когда все контрольные пункты найдены, на все вопросы получены ответы, все задания выполнены и "секретное" слово отгадано – а у нас нет сомнений, что Ваши дети смогут все это сделать – каждый получит небольшой подарок в стиле Петра I.

Мы уверены, что детям квест понравится. А еще мы очень надеемся, что взрослые его также оценят, поскольку это не просто игра, которая даст Вашим детям новую информацию по истории и культуре России, но и вид активности, который учит детей думать самостоятельно.

** Квест рассчитан на детей 8-12 лет.

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Дополнительно мы предлагаем:

Чаепитие в русской семье – вместо обычного обеда в ресторане мы хотим предложить вам чаепитие в петербуржской семье с традиционными русскими пирогами. Если у ваших детей есть какие-либо ограничения в питании, мы позаботимся о том, чтобы их учли. И, конечно, мы постараемся подобрать семью с детьми, а, как показывает опыт, дети всех возрастов и национальностей прекрасно находят общий язык.

Мастер-класс по росписи матрешек – это не только знакомство с русской национальной культурой, но и безумно увлекательное занятие и для детей, и для взрослых. Мастер-класс можно организовать либо в мастерской, либо после чаепития в русской семье.

Посещение Фарфорового завода и мастер-класс по росписи фарфора – вы пройдетесь по знаменитым цехам и увидите процесс производства и росписи фарфора, а также получите поистине уникальный шанс расписать фарфоровые изделия своими руками. Чайный сервиз, где каждый предмет расписан одним из членов вашей семьи, может стать самым замечательным и необычным сувениром.

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* Наши экскурсии рассчитаны на детей в возрасте от 5 до 12 лет. Конечно, экскурсии для детей 5-6 лет будут отличаться от экскурсий для тех, кому уже 10-12 лет, но основная идея останется той же.