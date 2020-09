О нас Здравствуйте! Мы Анна Авдеева и Мария Ванькова, учредители компании "Best Guides". Идея создания компании пришла к нам не сразу, путь был длинный и непростой. Мы обе окончили Санкт-Петербургский государственный университет, один и тот же факультет. Возможно, это покажется странным, но это был биологический факультет. Однако, перестройка в России внесла свои коррективы и в наши планы тоже – нам пришлось уйти из науки. Мы окончили курсы гидов-переводчиков и стали работать гидами. Почему мы выбрали именно эту профессию? У каждой из нас были свои причины. И свой собственный путь. Но мы обе получаем огромное удовольствие от работы и обе считаем профессию гида самой интересной, самой творческой и одной из самых важных профессий. Каждая из нас проработала гидом около 15 лет, и в 2011 году мы решили объединиться и открыть свою собственную Компанию, в которой работали бы наши лучшие друзья – гиды, с которыми мы столько лет вместе водили экскурсии. С самого начала главной идеей было объединить лучших гидов нашего города в одной команде, именно поэтому было выбрано название "Best Guides". Лучшие из лучших гидов Петербурга работают в нашей Компании. Мы, как никто другой, знаем эту профессию. Мы знаем, как много и как усердно должны работать наши гиды, чтобы быть лучшими, и мы ценим их работу и гордимся ими. Все гиды, работающие в нашей фирме, не просто знающие и квалифицированные специалисты, все они творческие личности, вкладывающие душу в свое любимое дело. Работать рядом с такими людьми – это огромная радость. Компания "Best Guides" стремительно растет и развивается. В 2011 г. мы начали проводить экскурсии по Санкт-Петербургу и пригородам, в 2013 г. мы стали работать в Москве, в 2014 г. мы уже работали в Новгороде, а с 2015 г. мы проводим экскурсии в портах Балтики. Добро пожаловать в один из красивейших городов мира – в Санкт-Петербург! Добро пожаловать в столицу нашей Родины Москву! Добро пожаловать в Россию! Наша команда профессионалов сделает все возможное, чтобы Вы полюбили наш город, заинтересовались историей нашей страны, и чтобы Ваше путешествие оставило яркий и незабываемый след в Вашей жизни. Анна и Мария Текущие скидки NB! Скидка 20% на все туры до 31 августа!



Другие скидки (детские, студенческие, для постоянных клиентов) Более подробную информацию о имеющихся скидках Вы можете найти на странице Цены и скидки. Часто задаваемые вопросы Вы путешествуете на круизном корабле? Да Нет, я останавливаюсь в отеле Для пассажиров круизных кораблей ВИЗА / ТУРТИКЕТЫ - Нужна ли мне виза для въезда в Россию? Если вы заказываете экскурсионную программу в нашей компании, виза вам не требуется! Вы можете воспользоваться правом безвизового въезда.

Мы оформим специальные туртикеты на каждого участника Вашей туристической группы. Эти документы позволят Вам пройти паспортный контроль / миграционную службу без визы. - Мне сказали, что я не смогу сойти с корабля на территории России, если не закажу туристическую программу на корабле. Это правда? Это неправда.

Согласно Российскому законодательству Вы можете заказать туристическую программу у любого туроператора, зарегистрированного на территории Российской Федерации. Компания "Best Guides" является зарегистрированным туроператором, и на главной странице нашего сайта Вы найдете регистрационный номер компании. - В каком случае мне следует получить русскую визу? Вам следует получить русскую визу, только если Вы планируете самостоятельно гулять по Петербургу, т.е. находиться на территории Российской Федерации без сопровождения представителя принимающей стороны.

Пожалуйста, учтите, что получение русской визы – процесс непростой и недешевый. Если Вы планируете провести всего 2 дня в Санкт-Петербурге, цена оформления визы будет сопоставима со стоимостью всей туристической программы. Кроме того, Санкт-Петербург не относится к городам, которые легко можно изучить самостоятельно.

Тем не менее, если несмотря ни на что Вы все же хотите получить русскую визу, мы готовы предоставить Вам визовую поддержку. - Какие документы мне необходимы, чтобы сойти с корабля на территории России? Чтобы пройти паспортный/миграционный контроль, Вам необходимо предъявить:

- паспорт, действительный на момент посещения России. Паспорт должен быть чистым, легко читаться и не иметь порванных страниц и посторонних отметок;

- распечатанные туртикеты. - Что такое туртикет? Туртикет (или так называемая "Blanket Visa") – это документ, позволяющий Вам пройти паспортный/миграционный контроль при отсутствии визы. В нем указано Ваше имя, название круизного корабля, даты и время пребывания на территории Российской Федерации, а также название принимающей компании (Бест Гайдз). Чтобы оформить туртикет, нам необходимы Ваши паспортные данные. Однако они не отображаются в самом туртикете, мы их отправляем непосредственно в офис миграционной службы. - Какая информация необходима для формирования туртикета? Вам необходимо предоставить следующую информацию:

- полное имя (как в паспорте)

- дата рождения

- номер паспорта

-срок действия паспорта

- гражданство

- полное название Вашего корабля

- даты пребывания в Санкт-Петербурге.



БРОНИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ - Как забронировать программу?

- наш менеджер свяжется с Вами в течение 24 часов, чтобы подтвердить возможность бронирования выбранной программы

- в случае бронирования индивидуального тура, наш менеджер обсудит с Вами программу, учтет все Ваши пожелания и предложит наилучший вариант

- мы запросим Ваши паспортные данные, которые будут необходимы для оформления туртикетов

- после получения паспортных данных мы вышлем Вам подтверждение Вашего заказа и туртикеты по электронной почте

- пожалуйста, проверьте высланные документы (Ваше имя, название корабля, даты и время туристической программы, цену). После этого туртикеты необходимо распечатать. Пожалуйста, свяжитесь с нами по e-mail в случае возникновения каких-либо проблем.

Как только Вы получили официальное подтверждение и туртикеты, бронирование тура закончено! - оставить запрос на сайте (страница "Круизным пассажирам" ) или послать нам e-mail - наш менеджер свяжется с Вами в течение 24 часов, чтобы подтвердить возможность бронирования выбранной программы- в случае бронирования индивидуального тура, наш менеджер обсудит с Вами программу, учтет все Ваши пожелания и предложит наилучший вариант- мы запросим Ваши паспортные данные, которые будут необходимы для оформления туртикетов- после получения паспортных данных мы вышлем Вам подтверждение Вашего заказа и туртикеты по электронной почте- пожалуйста, проверьте высланные документы (Ваше имя, название корабля, даты и время туристической программы, цену). После этого туртикеты необходимо распечатать. Пожалуйста, свяжитесь с нами по e-mail в случае возникновения каких-либо проблем.Как только Вы получили официальное подтверждение и туртикеты, бронирование тура закончено! - Требуется ли предоплата? Как правило, предоплата не требуется. Тем не менее, есть несколько исключений. Например, если Вы заказываете билеты в Мариинский театр или железнодорожные билеты в Москву, которые необходимо приобретать заранее, мы попросим Вас внести предоплату. Надеемся на Ваше понимание. - Когда программа считается забронированной? Как только Вы получили официальное подтверждение и туртикеты, туристическая программа считается забронированной.



МИНИ ГРУППЫ - Что будет, если кроме меня данный тур не забронирует никто другой? Есть ли вероятность, что программа не состоится? Если мы подтвердили выбранный Вами тур по Петербургу (выслали Вам официальное подтверждение и туртикеты), мы проведем его для Вас вне зависимости от количества человек в группе. - Могу ли я включить посещение дополнительных достопримечательностей в маршрут мини группы? Программа наших мини групп достаточно интенсивная, поэтому включать в нее дополнительные достопримечательности/музеи в большинстве случаев просто невозможно. К тому же это может быть неудобно для других членов группы. Если Вы хотите увидеть/посетить что-то сверх программы, мы советуем Вам заказать индивидуальный вечерний тур в Петербурге. Тем не менее, исключения возможны. Например, достаточно часто наши гости просят организовать для них посещение синагоги. Мы с радостью пойдем навстречу, и покажем Вам знаменитую Большую Хоральную синагогу, пока остальная часть группы посещает Никольский собор. Поэтому, если у Вас есть какие-то особые пожелания, обязательно напишите об этом нашему менеджеру. Мы всегда стараемся идти навстречу нашим гостям, и в каждом конкретном случае будем искать индивидуальное решение. - Увидим ли мы коллекцию импрессионистов во время экскурсии по Эрмитажу? С 2015 года коллекция импрессионистов Эрмитажа находится в здании Главного штаба, поэтому посещение этой коллекции не входит в обзорную экскурсию по Эрмитажу.

Тем не менее, если Вы хотите увидеть импрессионистов и это действительно важно для Вас, мы можем предоставить Вам индивидуального гида или стажера, который покажет Вам эту коллекцию. Пожалуйста, свяжитесь с нашим менеджером, чтобы обсудить детали. - Какой обед включен в программу?

Если Вы заказываете

Если у Вас есть какие-либо ограничения в питании, сообщите нам о них заранее, и мы сделаем необходимые изменения в меню. В программу включен традиционный русский обед (салат, суп, горячее, чай/кофе и небольшой десерт) – каждый день будут разные блюда.Если Вы заказываете "Happy tour" , у Вас включен обед только в первый день. Во второй день Вы посетите кафе "Штолле", где сможете попробовать знаменитые русские пироги. Стоимость второго обеда не включена в стоимость программы. Мы предлагаем такой вариант, чтобы дать Вам возможность самим выбрать, что заказать, и в каком количестве. Ориентировочная стоимость обеда в "Штолле" 6-10 USD.Если у Вас есть какие-либо ограничения в питании, сообщите нам о них заранее, и мы сделаем необходимые изменения в меню. - Могу ли я присоединиться к мини группе, если у меня есть маленькие дети? Строгих правил на этот счет нет, но, пожалуйста, имейте в виду, что программы наших мини групп достаточно интенсивны и не рассчитаны на детей. Кроме того, дети могут мешать и другим членам группы, и гиду. Поэтому мы посоветовали бы Вам заказать индивидуальный тур. Однако все дети разные, и решение остается за Вами. - Могу ли я присоединиться к мини группе, если я не могу много ходить и/или передвигаюсь в инвалидной коляске? Мы всегда готовы пойти навстречу нашим гостям и строгих запретов у нас не существует. Тем не менее, пожалуйста, учтите, что наши программы достаточно интенсивны, длятся целый день и включают длительные прогулки. Поэтому перед тем, как присоединиться к мини группе, внимательно ознакомьтесь с маршрутом и решите, подходит ли он Вам. Пожалуйста, обратитесь к нашему менеджеру, чтобы обсудить Вашу конкретную ситуацию и выбрать оптимальное решение.



МЕСТО И ВРЕМЯ ВСТРЕЧИ - Как я узнаю моего гида, когда сойду с корабля в Санкт-Петербурге? Мы встретим Вас в терминале порта сразу за паспортным контролем. Вы легко найдете нас по табличке с названием нашей компании (Best Guides). Если Вы по какой-то причине не можете найти нас, пожалуйста, позвоните по телефону, указанному в Ваших туртикетах и/или в бланке подтверждения тура. - Что будет, если корабль придет раньше/позже указанного времени? Если Вы не запрашивали позднего начала экскурсий (это возможно только в индивидуальных программах), даже если корабль придет раньше, Ваша программа начнется сразу, как Вы сойдете с корабля.

Если корабль придет позже назначенного времени, мы начнем тур, как только Вы сойдете с корабля, и постараемся выполнить программу настолько, насколько это возможно. Мы компенсируем оставшееся во второй день.

Если корабль по каким-либо причинам вообще не зайдет в порт, Ваша программа будет аннулирована без каких-либо штрафных санкций.



ОПЛАТА ПРОГРАММЫ И ЧАЕВЫЕ - Как я могу оплатить программу? Вы можете оплатить программу наличными или кредитной картой.

- если Вы платите наличными, Вы можете просто отдать деньги Вашему гиду. Это сэкономит Вам время.

- мы принимаем к оплате кредитные карты Master Card и Visa Universal. При оплате кредитными картами комиссия не берется. - Когда я могу оплатить программу? Если у Вас нет особых пожеланий, Вы можете оплатить программу утром второго дня. Если Ваша программа рассчитана на один день, Вы можете оплатить ее во второй половине дня. В зависимости от маршрута Ваш гид либо приведет Вас в офис компании, либо наш менеджер подойдет к автобусу/машине. В случае оплаты наличными Вы можете отдать деньги гиду, чтобы сэкономить время.

Как правило, мы не требуем предоплату. Единственное исключение – театральные билеты, ж/д или авиабилеты. - Нужно ли оставлять чаевые гиду и водителю? И если да, то сколько? Чаевые не включены в стоимость программы. В России принято оставлять около 15% от стоимости программы. Как правило, гиду оставляют 10%, а водителю – 5%, и лучше давать эти деньги отдельно гиду и отдельно водителю. Чаевые с благодарностью будут приняты в любой валюте – доллары, евро, рубли. В любом случае, размер чаевых зависит исключительно от того, насколько Вам понравилась работа гида и водителя.



СКИДКИ - Есть ли скидки для детей и студентов? Да, мы предоставляем скидки всем детям до 16 лет включительно и студентам при наличии карты ISIC.

- дети до 5 лет участвуют в программах бесплатно. Исключение составляют только специальные детские экскурсии;

- школьникам (от 6 до 16 лет) предоставляется скидка на входные билеты. Размер скидки будет зависеть от музеев, включенных в Вашу программу;

- студентам предоставляется такая же скидка, как и школьникам, но для получения скидки им необходимо иметь при себе ISIC. - Есть ли скидки для пенсионеров/пожилых людей? Да, есть. Хотя в музеях на территории РФ скидки предоставляются только российским пенсионерам, наша компания предоставляет скидку 5% всем пожилым людям (60+). Данная скидка не может суммироваться с другими скидками. - Есть ли у вас скидки за раннее бронирование? Да, есть. Актуальную информацию по скидкам за раннее бронирование Вы найдете на странице сайта "Цены и скидки" - Могу ли я каким-либо способом уменьшить стоимость индивидуального тура? Если Вы заинтересованы в определенной программе, но Вас не устраивает цена, Вы можете попробовать найти попутчиков, поместив объявление на форуме Roll Calls (Cruisecritic). Если Вы наберете 2-4 человека, которые присоединятся к Вашему туру, стоимость программы значительно уменьшится. Пожалуйста, свяжитесь с нашим менеджером для получения дополнительной информации.



МУЗЕИ / ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ - Что такое "раннее открытие"? Некоторые музеи такие, как Эрмитаж или Большой дворец в Петергофе, предоставляют возможность так называемого "раннего открытия". Это значит, что Вы получаете возможность войти в музей до момента его официального открытия. Билет на раннее открытие всегда дороже обычного билета, но, как правило, дополнительные деньги себя оправдывают: утром в музеях не так много посетителей. Пожалуйста, обратите внимание: раннее открытие не означает, что Вы войдете в музей без очереди. - Придется ли нам стоять в очередях при входе в музеи? Мы всегда бронируем входные билеты заранее и стараемся выбрать оптимальное время входа. Однако в высокий сезон (с мая по октябрь) мы не можем гарантировать отсутствие очередей, поэтому будьте готовы, что перед входом в некоторые музеи придется подождать примерно 10-15 минут. Самая тяжелая ситуация сложилась с Екатерининским дворцом в Пушкине, где иногда приходится стоять в очереди полчаса и более. Поэтому, если Вы приезжаете в разгар сезона и/или у Вас очень плотная программа, мы советуем вместо Екатерининского дворца съездить в Петергоф или Павловск. - Что выбрать – Петергоф или Пушкин (Царское село)? Если перед Вами стоит такой выбор, мы советуем поехать в Петергоф.

В Екатерининском дворце сложилась очень непростая ситуация на входе. Именно здесь самые длинные очереди, избежать которые зачастую просто невозможно. Поэтому, если Вы приезжаете в разгар сезона и/или у Вас очень плотная программа, мы советуем вместо Екатерининского дворца поехать в Петергоф. Многочисленные дворцы, великолепные фонтаны, прекрасные пейзажные парки не оставят равнодушным никого. - Увидим ли мы коллекцию импрессионистов во время экскурсии по Эрмитажу? С 2015 года знаменитая коллекция импрессионистов находится в здании Главного штаба и не входит в обзорную экскурсию по Эрмитажу.

Тем не менее, если Вы хотите увидеть эту коллекцию и ее посещение для Вас действительно важно, пожалуйста, сообщите нам об этом заранее. Если Вы заказываете индивидуальные экскурсии, мы включим посещение этой коллекции в Вашу программу. Если Вы участвуете в групповой программе, мы можем предоставить Вам индивидуального гида/стажера, который покажет Вам импрессионистов. Пожалуйста, свяжитесь с нашим менеджером, чтобы обсудить детали.



ЕДА / ОБЕДЫ - Если мы присоединяемся к мини группе, какое питание для нас предусмотрено?

Если Вы заказываете Happy tour, у Вас включен обед только в первый день. Во второй день Вы посетите кафе "Штолле", где сможете попробовать знаменитые русские пироги. Стоимость второго обеда не включена в стоимость программы. Мы предлагаем такой вариант, чтобы дать Вам возможность самим выбрать, что заказать, и в каком количестве. Ориентировочная стоимость обеда в "Штолле" 6-10 USD. В программу включен традиционный русский обед (салат, суп, горячее, чай/кофе и небольшой десерт) – каждый день будут разные блюда.Если Вы заказываете, у Вас включен обед только в первый день. Во второй день Вы посетите кафе "Штолле", где сможете попробовать знаменитые русские пироги. Стоимость второго обеда не включена в стоимость программы. Мы предлагаем такой вариант, чтобы дать Вам возможность самим выбрать, что заказать, и в каком количестве. Ориентировочная стоимость обеда в "Штолле" 6-10 USD. - У меня есть ограничения в питании. Можно ли их учесть при составлении меню? Да, кафе и рестораны, с которыми мы сотрудничаем, внесут все необходимые изменения в Ваше меню. Пожалуйста, сообщите нам заранее обо всех имеющихся пищевых ограничениях. - Если я заказываю индивидуальную программу, имеет ли смысл заказывать обед с фиксированным меню? Это зависит от размера Вашей группы. Если Вы путешествуете вдвоем или небольшой группой, то Вы можете на месте решить, где Вы хотели бы пообедать. Наш гид всегда посоветует хороший и недорогой ресторан или уютное кафе. Если вас более 8 человек в группе, то мы советуем заказать обед заранее, это позволит сэкономить время. - Какова стоимость обеда в России? Стоимость обеда в кафе "Штолле", где Вы можете попробовать традиционные русские пироги, составит 6-10$. Обратите внимание: в этом кафе кредитные карты не принимаются и оплата возможна только наличными рублями.

Стоимость обеда в ресторане в центре города варьирует от 15 до 30 долларов США.

Цены в кафе и ресторанах Петергофа и Пушкина выше средних цен по городу.



ТРАНСПОРТ - Какой транспорт будет нам предоставлен? Всем нашим гостям мы предоставляем машины/автобусы бизнес класса. Все машины новые, чистые, всегда в хорошем состоянии и все оборудованы кондиционерами. Для групп мы предоставляем автобусы с дополнительными местами. - Мы путешествуем с ребенком. Можете ли вы предоставить специальное детское кресло? Да, мы предоставляем детские кресла по запросу. Пожалуйста, сообщите нам о такой необходимости заранее. - Можете ли вы предоставить инвалидное кресло? Да, мы предоставляем инвалидные кресла по запросу. Пожалуйста, сообщите нам о такой необходимости заранее.



КАРМАННЫЕ ДЕНЬГИ - Нужны ли мне менять деньги и иметь при себе рубли? Если – да, то в каком количестве? В большинстве случаев Вы можете обойтись без наличных рублей. Почти все сувенирные магазины принимают кредитные карты, а многие – доллары и евро. Уличные торговцы возьмут любые наличные деньги. Чаевые с благодарностью будут приняты в любой валюте. Рубли могут понадобиться, только если Вы собираетесь пообедать в маленьком кафе, полакомиться мороженым на улице или воспользоваться услугами общественного транспорта. Как правило, 1000 рублей на человека в день – сумма вполне достаточная. Обратите внимание, что в кафе и в общественном транспорте Ваш гид всегда может заплатить за Вас, а потом эта сумма будет добавлена к стоимости Вашей программы. - Где я могу снять деньги c карты? Вы можете снять деньги с карты в любом банкомате – в порту или в центре города. Ваш гид всегда подскажет, где находится ближайший банкомат. Пожалуйста, не забудьте предупредить Ваш банк, что Вы собираетесь использовать кредитную карту на территории России. В противном случае Ваша карта может быть автоматически заблокирована банком при попытке первой оплаты. - Могу я оплатить сувениры/обеды по кредитной карте? Visa и MasterCard принимаются в России практически везде. American Express принимается лишь в отдельных магазинах, поэтому на эту карту в России лучше не рассчитывать. Тем не менее, есть в Петербурге маленькие магазинчики и кафе, где принимают только наличные рубли.

Пожалуйста, не забудьте предупредить Ваш банк, что Вы собираетесь использовать кредитную карту на территории России. В противном случае Ваша карта может быть автоматически заблокирована банком при попытке первой оплаты. - В какой валюте лучше оставлять чаевые? Чаевые будут с благодарностью приняты в любой валюте. Однако если Вы хотите оставить чаевые, то необходимо иметь при себе наличные деньги. В силу особенностей российской банковской системы мы не можем включить чаевые в стоимость программы и принять оплату по кредитной карте. Надеемся на Ваше понимание.



СЕМЬИ С ДЕТЬМИ - Могу ли я присоединиться к мини группе, если у меня есть маленькие дети? Строгих правил на этот счет нет, но, пожалуйста, имейте в виду, что программы наших мини групп достаточно интенсивны и не рассчитаны на детей. Кроме того, дети могут мешать и другим членам группы, и гиду. Поэтому мы посоветовали бы Вам заказать индивидуальный тур. Однако все дети разные, и решение остается за Вам. - Я путешествую с маленькими детьми. Какую программу выбрать?

Если детям от 5 до 12 лет, мы советуем выбрать Самое главное – индивидуальную. А какую именно – зависит от возраста Ваших детей. Если детям меньше 5 лет, Вы можете выбрать любую стандартную не слишком интенсивную программу. Мы также советуем Вам не посещать Екатерининский дворец в Пушкине и Большой дворец в Петергофе, где, скорее всего, будет слишком много народа.Если детям от 5 до 12 лет, мы советуем выбрать специальные "детские" экскурсии . Они были разработаны для семей с детьми, а гиды, которые работают на таких программах в Санкт-Петербурге, имеют специальную подготовку и большой опыт общения с детьми. Мы не сомневаемся, что родители тоже получат немало удовольствия - Есть ли у вас гиды, которые специализируются на детских программах? Да, есть. Наши детские программы проводят гиды, которые имеют специальную подготовку и большой опыт работы с детьми.



ОТМЕНА ЗАКАЗА - Какие условия отмены заказа? Вы можете отменить программу без штрафных санкций, послав нам e-mail не менее чем за 5 дней до начала программы. Если Вы отменяете наши экскурсии менее, чем за 5 дней, билеты в некоторые музеи (Эрмитаж, Екатерининский дворец в Пушкине и др.) могут быть уже выкуплены. В этом случае мы попросим Вас оплатить стоимость выкупленных билетов. Если Вы по какой-либо причине отменяете заказ в день начала программы или не приходите на место встречи, помимо входных билетов Вам придется заплатить штраф в размере стоимости 3 часов работы гида и водителя. Пожалуйста, свяжитесь с нашим менеджером для получения дополнительной информации.



Если Вы не нашли ответа на свой вопрос – свяжитесь, пожалуйста, с нашим менеджером. Для наземных пассажиров ВИЗА / ВИЗОВАЯ ПОДДЕРЖКА - Нужна ли мне виза для путешествия в Россию? Да, для въезда в Россию требуется виза.

Однако есть некоторые исключения:

- для ряда стран (например, Израиль и Бразилия) установлен режим безвизового въезда в Россию. Список этих стран обновляется каждый год. Пожалуйста, уточните, действует ли безвизовое соглашение для Вашей страны.

- для пассажиров, прибывающих в Россию на паромах Peter Line. Такие пассажиры могут получить разрешение на безвизовое пребывание на территории России в течение 72 часов прямо на борту парома. Пожалуйста, уточните детали и стоимость данной услуги при заказе парома. - Как мне получить русскую визу? Чтобы получить русскую визу, Вам необходимо обратиться в ближайшее Российское консульство. Мы можем предоставить Вам визовую поддержку (приглашение и ваучер), которая потребуется для предъявления в консульстве. - Предоставляете ли вы визовую поддержку? Да, предоставляем.



БРОНИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ - Как мне забронировать программу?

- наш менеджер свяжется с Вами в течение 24 часов, чтобы подтвердить возможность проведения выбранных экскурсий. Вы сможете уточнить все детали и задать все интересующие Вас вопросы;

- после того, как обсуждение закончено и программа утверждена, мы вышлем Вам подтверждение;

- пожалуйста, внимательно проверьте полученное подтверждение – Ваше имя, название отеля, даты и время, цену, и свяжитесь с нами в случае каких-либо ошибок или неточностей.

Поздравляем! Бронирование завершено! - отправьте нам запрос по e-mail - наш менеджер свяжется с Вами в течение 24 часов, чтобы подтвердить возможность проведения выбранных экскурсий. Вы сможете уточнить все детали и задать все интересующие Вас вопросы;- после того, как обсуждение закончено и программа утверждена, мы вышлем Вам подтверждение;- пожалуйста, внимательно проверьте полученное подтверждение – Ваше имя, название отеля, даты и время, цену, и свяжитесь с нами в случае каких-либо ошибок или неточностей.Поздравляем! Бронирование завершено! - Я останавливаюсь в гостинице, могу ли я присоединиться к мини группе? Да, безусловно. Мы назначим для Вас место встречи с группой либо в Вашем отеле, либо в одном из отелей в центре города. - Требуется ли предоплата? Обычно мы не требуем предоплату. Тем не менее, есть исключения. Например, если Вы заказываете билеты в Мариинский театр или ж/д билеты в Москву, которые необходимо приобретать заранее, мы попросим Вас внести предоплату. Надеемся на Ваше понимание. - Когда программа считается забронированной? Программа считается забронированной, как только Вы получили официальное подтверждение.



МЕСТО ВСТРЕЧИ - Где мы встретимся с нашим гидом? Место встречи Вы можете обсудить с менеджером и выбрать один из предложенных вариантов:

- в холле Вашей гостиницы. Как правило, это самое удобное место встречи, особенно если гостиница находится в центре города;

- под табличкой с номером дома. Мы предлагаем этот вариант, если Вы снимаете квартиру в центре города;

- в аэропорту или на вокзале у Вашего вагона, если наши экскурсии начинаются еще до заселения в гостиницу;

- в холле одной из больших и известных гостиниц города, находящихся в самом центре. Мы предлагаем этот вариант, если Вы проживаете в гостинице, расположенной вдали от центра;

- у какой-либо известной достопримечательности, например у Александринской колонны.





У гида будет табличка с названием нашей компании (Best Guides) и Вашим именем на ней.



ОПЛАТА ПРОГРАММЫ И ЧАЕВЫЕ - Как я могу оплатить программу? Вы можете оплатить программу по карте или наличными.

- при оплате наличными Вы можете отдать деньги Вашему гиду, это сэкономит время;

- мы принимаем к оплате кредитные карты Master Card и Visa Universal. При оплате кредитными картами комиссия не берется. - Когда я могу оплатить программу? Вы можете оплатить программу в любой день экскурсий. В зависимости от маршрута, Ваш гид либо приведет Вас в офис для оплаты программы, либо наш менеджер подойдет к Вашему автобусу/машине. В случае оплаты наличными Вы можете отдать деньги Вашему гиду, это позволит сэкономить время. Как правило, мы не требуем предоплату. Единственное исключение – театральные билеты, ж/д билеты, либо билеты на самолет. - Принято ли оставлять чаевые гиду и водителю? Если да, то сколько? Чаевые не включены в стоимость программы. В России принято оставлять около 15% от стоимости программы. Как правило, гиду оставляют 10%, а водителю – 5%, и лучше давать эти деньги отдельно гиду и отдельно водителю. Чаевые с благодарностью будут приняты в любой валюте – доллары, евро, рубли. В любом случае, размер чаевых зависит исключительно от того, насколько Вам понравилась работа гида и водителя.



СКИДКИ - Есть ли скидки для детей и студентов? Да, мы предоставляем скидки всем детям до 16 лет включительно и студентам при наличии карты ISIC.

- дети до 5 лет участвуют в программах бесплатно. Исключение составляют только специальные детские экскурсии;

- школьникам (от 6 до 16 лет) предоставляется скидка на входные билеты. Размер скидки будет зависеть от музеев, включенных в Вашу программу;

- Студентам предоставляется такая же скидка, как и школьникам, но для получения скидки им необходимо иметь при себе ISIC. - Есть ли у вас скидки за раннее бронирование? Да, есть. Актуальную информацию по скидкам за раннее бронирование Вы найдете на странице сайта "Цены и скидки" - Как я могу уменьшить стоимость программы?

- Оптимизировать расходы на транспорт, используя машину только для дальних поездок и для экскурсии по городу. Пожалуйста, проконсультируйтесь с нашим менеджером.

- Если Вы хотите увидеть как можно больше, но ограничены в средствах – самое разумное это присоединиться к нашей - Исключить наиболее дорогостоящие музеи (Екатерининский дворец в Пушкине, Большой дворец в Петергофе, Юсуповский дворец). В высокий сезон (с мая по октябрь) Екатерининский и Большой дворцы могут быть настолько переполнены, что возможно лучше просто погулять по парку. Это будет и приятнее, и дешевле. Юсуповский дворец может оказаться слишком дорогим для маленькой группы (1-2 человека).- Оптимизировать расходы на транспорт, используя машину только для дальних поездок и для экскурсии по городу. Пожалуйста, проконсультируйтесь с нашим менеджером.- Если Вы хотите увидеть как можно больше, но ограничены в средствах – самое разумное это присоединиться к нашей мини группе



МУЗЕИ / ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ - Что такое "раннее открытие"? Некоторые музеи такие, как Эрмитаж или Большой дворец в Петергофе, предоставляют возможность так называемого "раннего открытия". Это значит, что Вы получаете возможность войти в музей до момента его официального открытия. Билет на раннее открытие всегда дороже обычного билета, но, как правило, дополнительные деньги себя оправдывают: утром в музеях не так много посетителей. Пожалуйста, обратите внимание: раннее открытие не означает, что Вы войдете в музей без очереди. - Придется ли нам стоять в очередях при входе в музеи? Мы всегда бронируем входные билеты заранее и стараемся выбрать оптимальное время входа. Однако в высокий сезон (с мая по октябрь) мы не можем гарантировать отсутствие очередей, поэтому будьте готовы, что перед входом в некоторые музеи придется подождать примерно 10-15 минут. Самая тяжелая ситуация сложилась с Екатерининским дворцом в Пушкине, где иногда приходится стоять в очереди полчаса и более. Поэтому если Вы приезжаете в разгар сезона и/или у Вас очень плотная программа, мы советуем вместо Екатерининского дворца съездить в Петергоф или Павловск. - Что выбрать – Петергоф или Пушкин (Царское село)? - Если Вы приезжаете в Санкт-Петербург летом, мы бы посоветовали выбрать Петергоф. Именно в Екатерининском дворце в Пушкине сложилась самая тяжелая ситуация на входе – самые длинные очереди, которые не всегда можно обойти. Поэтому если у Вас насыщенная программа и/или Вы приезжаете в самый разгар сезона, мы бы посоветовали вообще не ездить в Пушкин. Петергоф с его знаменитыми фонтанами, многочисленными дворцами и прекрасными пейзажными парками доставит Вам не меньшее удовольствие.

- Если Вы приезжаете в наш город зимой, мы бы посоветовали поехать в Пушкин и посетить Екатерининский дворец. На это есть две причины: во-первых, зимой в Екатерининском дворце меньше народу и Вам не придется стоять в очередях, а во-вторых, фонтаны Петергофа не работают зимой, а все скульптурные композиции закрыты. - Увидим ли мы коллекцию импрессионистов во время экскурсии по Эрмитажу? С 2015 года знаменитая коллекция импрессионистов находится в здании Главного штаба и не входит в стандартную обзорную экскурсию по Эрмитажу.

Тем не менее, если Вы хотите увидеть эту коллекцию, и ее посещение для Вас действительно важно, пожалуйста, сообщите нам об этом заранее. Мы либо включим посещение коллекции импрессионистов в экскурсию по Эрмитажу, либо закажем билеты, включающие посещение этой коллекции, и после экскурсии с нашим гидом Вы самостоятельно осмотрите экспозицию импрессионистов.



ТРАНСПОРТ - Какой транспорт будет нам предоставлен? Всем нашим гостям мы предоставляем машины/автобусы бизнес класса. Все машины новые, чистые, всегда в хорошем состоянии и оборудованы кондиционерами. Для групп мы предоставляем автобусы с дополнительными местами. - Мы путешествуем с ребенком. Можете ли вы предоставить специальное детское кресло? Да, мы предоставляем детские кресла по запросу. Пожалуйста, сообщите нам о такой необходимости заранее. - Можете ли вы предоставить инвалидное кресло? - Да, мы предоставляем инвалидные кресла по запросу. Пожалуйста, сообщите нам о такой необходимости заранее.



СЕМЬИ С ДЕТЬМИ - Есть ли скидки для детей и студентов? Да, мы предоставляем скидки всем детям до 16 лет включительно и студентам при наличии карты ISIC.

- дети до 5 лет участвуют в программах бесплатно. Исключение составляют только специальные детские экскурсии;

- школьникам (от 6 до 16 лет) предоставляется скидка на входные билеты. Размер скидки будет зависеть от включенных в Вашу программу музеев;

- Студентам предоставляется такая же скидка, как и школьникам, но для получения скидки им необходимо иметь при себе ISIC. - Я путешествую с маленькими детьми. Какую программу выбрать?

Если детям от 5 до 12 лет, мы советуем выбрать Это зависит от возраста Ваших детей. Если детям меньше 5 лет, Вы можете выбрать любую не слишком интенсивную программу. Если Вы приезжаете в разгар сезона, мы бы посоветовали Вам не посещать Екатерининский дворец в Пушкине и Большой дворец в Петергофе, где, скорее всего, будет слишком много народа.Если детям от 5 до 12 лет, мы советуем выбрать специальные "детские" экскурсии . Они были разработаны для семей с детьми, а гиды, которые работают на таких программах, имеют специальную подготовку и большой опыт общения с детьми. Мы не сомневаемся, что родители тоже получат немало удовольствия - Есть ли у вас гиды, которые специализируются на детских программах? Да, есть. Наши детские программы проводят гиды, которые имеют специальную подготовку и большой опыт работы с детьми.



ОТМЕНА ЗАКАЗА - Какие условия отмены заказа? Вы можете отменить программу без штрафных санкций, послав нам e-mail не менее чем за 5 дней до начала программы. Если Вы отменяете экскурсии менее чем за 5 дней, билеты в некоторые музеи (Эрмитаж, Екатерининский дворец в Пушкине и др.) могут быть уже выкуплены. В этом случае мы попросим Вас заплатить стоимость выкупленных билетов. Если Вы по какой-либо причине отменяете заказ в день начала программы или не приходите на место встречи, помимо входных билетов Вам придется заплатить штраф в размере стоимости 3 часов работы гида и водителя. Пожалуйста, свяжитесь с нашим менеджером для получения дополнительной информации.



Если Вы не нашли ответа на свой вопрос – свяжитесь, пожалуйста, с нашим менеджером.



Отзывы наших гостей: Индивидуальные экскурсии по Санкт Петербургу и пригородам ...Мы можем сказать, что коллеги из Best Guides приложили все усилия, чтобы команда нашей компании осталась от поездки в город Петербург довольна! Подача транспорта четкая, гид внимательный и доброжелательный, водители воспитанные. Как индивидуальные туры по СПб - это одно из лучших предложений. (Евгений П, январь 2017) Лучшие гиды в Петербурге ...Потрясающие экскурсоводы по СПб, готовые ответить на любые вопросы, любящие и знающие историю своего города, которые сумели показать уникальную красоту Санкт-Петербурга и его пригородов. После этих экскурсий влюбляешься в город навсегда! Прекрасные экскурсоводы по Петербургу! (tatianaa320, Москва, август 2016) Экскурсионный Петербург от Лучших гидов ...Очень всё хорошо организовано и отлично обо всём рассказано, и хорошая погода, нет навязчивости, улицы чистые, водители вежливые, движение впечатляет... (Дмитрий К, Петропавловск-Камчатский, Россия, май 2015) Поиск туров Петербург: посоветуйте гида в Санкт Петербурге ...Очень интересные и необычные экскурсии по Петербургу, которые сопровождают гиды, влюбленные в свой город и готовые часами рассказывать о нем. (Натали С, Новосибирск, март 2015) Лучшие гиды Петербурга ...Заказывали индивидуальный тур по СПб. Высокопрофессиональные экскурсоводы окунают вас в неповторимый дух города интеллигентности, культуры, истории и памяти. (gronat11, Санкт-Петербург, май 2014) Экскурсии Санкт Петербург ...Гид Анна Владимировна увлекательно провела экскурсию-квест по Петропавловской крепости для учеников 3 класса. Ребята узнали много нового и интересного об истории нашего города. "Бест Гайдз" - действительно, лучшие гиды Петербурга! (Елена Евгеньевна, Санкт-Петербург, октябрь 2014) Эксклюзивные экскурсии по Санкт Петербургу ...Спасибо турфирме Петербурга Best Guides за безукоризненно организованный тур для группы старшеклассников, учителей и родителей из Москвы. Подготовка программы, выбор отеля, мест питания, транспорт - все отработано на высоком профессиональном уровне. (Tatiana248, Москва, сентябрь 2014) Лучшие экскурсии в Петербурге ...Прошло больше полугода с момента поездки, но впечатления у всех нас остались только положительные от сотрудничества с милыми девушками, работающими в петербургской турфирме "Бест Гайдз". Спасибо им большое. Советую всем сомневающимся воспользоваться услугами этого туристического агентства. (ElenaNa2014, Раменское, июнь 2013) ВИП экскурсии СПб ...Если честно, то я вообще не могла представить, что экскурсии могут быть настолько интересны. Огромное спасибо Лене – эрудированному, умному, увлеченному своим делом человеку. Спасибо от нас и от наших детей. (Vasilisa66, Москва, ноябрь 2012) Гид на английском СПб ...Знакомые посоветовали заказать детские индивидуальные экскурсии по городу в турфирме "Best Guides Group". Мы побывали на 2 экскурсиях. И я, и мой 6-летний сын просто в восторге! Это было замечательно. Это какой-то новый, нестандартный и свежий взгляд на экскурсии в СПб (iurievskaya, Вологда, октябрь 2011)