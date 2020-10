A propos de nous Bonjour! Nous sommes Anna Avdééva et Maria Vankova, les fondatrices de la compagnie "Best Guides". Nous avons fait nos études à l’Université d’Etat de Saint-Pétersbourg, à la même faculté. Cela peut paraître surprenant, mais c’était à la faculté de biologie. Pourtant, nous n’avons pas travaillé longtemps pour la biologie. A cause de la perestroika, nous avons été obligées d’abandonner la science. Après avoir suivi les cours des guides-interprètes nous avons commencé à travailler en tant que guides. Chacune avait ses propres motivations, c’est pourquoi, parmi plusieurs métiers nous avons choisi celui de guide. Chacune a eu son propre cheminement l’amenant vers cette profession, mais, toutes les deux, nous avions plaisir à faire ce travail, que nous considérons toujours comme le plus intéressant, le plus créatif et un des plus importants. Chacune de nous a travaillé comme guide pendant à peu près 15 ans. En 2011 nous avons décidé d’unir nos efforts et d’ouvrir notre propre compagnie où nos meilleurs amis (guides à côté desquels nous avons exercé notre métier pendant tant d’années) pourraient travailler. Dès le début notre idée principale était d’unir les meilleurs guides de notre ville dans une équipe, voilà pourquoi le nom de "Best Guides" a été choisi. Les meilleurs des meilleurs guides travaillent pour notre compagnie. Nous connaissons ce métier comme personne d’autre. Nous savons que nos guides doivent travailler beaucoup et assidûment pour devenir les meilleurs, nous apprécions beaucoup leur travail et nous sommes fières d’eux. Tous les guides travaillant pour notre agence sont, non seulement, des spécialistes qualifiés et possédant de grandes connaissances, ils sont aussi tous des personnalités créatives travaillant avec ferveur pour l’affaire de leur vie. C’est une joie immense de travailler à côté de tels professionnels. La compagnie "Best Guides" a grandi très vite. En 2011 nous avons commencé à organiser des excursions à Saint-Pétersbourg et dans ses environs. En 2013 nous avons commencé à travailler à Moscou, à partir de 2014 à Novgorod, et à partir de 2015 nous avons organisé des excursions dans les ports de la Baltique. Soyez les bienvenus dans une des plus belles villes du monde, à Saint-Pétersbourg! Soyez les bienvenus dans la capitale de notre pays, à Moscou! Soyez les bienvenus en Russie! Notre équipe de guides professionnels fera tout son possible pour que vous aimiez notre ville, que vous vous intéressiez à l’histoire de notre pays et pour que votre voyage laisse un souvenir inoubliable dans votre vie! Anna et Maria Les réductions courantes NB! Rabais! 20% pour tous les programmes jusqu'au 31 août!



Les questions que l'on pose souvent Voyagez-vous à bord du bateau? Oui Non, je séjourne à l'hôtel Pour les passagers des bateaux faisant des croisières VISA / TOUR-TICKETS - Est-ce que j'ai besoin du visa pour entrer en Russie? Si vous prenez le programme d'excursion auprès de notre compagnie, VOUS N'AVEZ PAS BESOIN DU VISA! Vous pouvez profiter du droit d'entrée en Russie sans visa.

Nous émettrons les tour tickets pour chaque participant de votre groupe : Ces documents vous permettront de passer le contrôle de passeport / le service de migration sans visa.

Nous émettrons les tour tickets pour chaque participant de votre groupe : Ces documents vous permettront de passer le contrôle de passeport / le service de migration sans visa. - On m’a dit que je ne pourrai pas quitter le bateau sur le territoire russe si je ne prends pas le programme touristique à bord du bateau. Est-ce vrai? Ce n’est pas vrai.

Conformément à la législation de la Russie vous pouvez commander le programme touristique auprès de n’importe quel tour opérateur enregistré sur le territoire russe. La compagnie «Best Guides» est un tour opérateur enregistré. Vous pouvez trouver son numéro d’enregistrement sur la page principale de notre site. - Dans quelle situation ai-je besoin de recevoir le visa russe? Vous devez recevoir le visa russe seulement si vous prévoyez de vous promener à travers Saint-Pétersbourg sans accompagnateur, c’est-à -dire, de vous trouvez sur le territoire Russe n’étant pas accompagné par un représentant du côté réceptif.

Prenez en considération, s’il vous plaît, que la réception du visa russe est un processus difficile à obtenir et onéreux. Si vous ne prévoyez de passer à Saint-Pétersbourg que 2 jours, le prix du visa peut être égal au coût du programme touristique. De plus, Saint-Pétersbourg fait parti des villes qu’il est difficile de visiter par soi-même.

Néanmoins, si, malgré tout cela, vous voulez recevoir le visa russe, nous pouvons vous prêter le support de visa. - Quels documents sont nécessaires pour descendre du bateau sur le territoire de la Russie? Pour passer le contrôle de passeport/de migration, vous devez présenter :

- votre passeport valable pendant la durée de votre séjour en Russie. Le passeport doit être propre, facilement lisible, sans pages déchirées et sans tiers notes.

- Les tour tickets imprimés. - Qu’est-ce que c’est qu’un tour ticket? Le tour ticket (nommé aussi «Blanket Visa») est le document qui vous permettra de passer le contrôle de passeport sans visa. Votre nom, le nom de votre bateau, les dates de votre séjour sur le territoire russe ainsi que le nom de la compagnie réceptive (BestGuides) sont indiqués sur le tour ticket. Pour émettre le tour ticket, nous avons besoin de recevoir vos données de passeport. Ces données ne seront pas indiquées sur le tour ticket, nous les envoyons en direct au bureau du service de migration. - Quelles informations sont nécessaires pour recevoir un tour ticket? Vous devrez présenter les informations suivantes:

- votre nom complet (comme il figure sur votre passeport)

- votre date de naissance

- le numéro de votre passeport

- le délai de la validité de votre passeport

- votre nationalité

- le nom complet de votre bateau

- les dates de votre séjour à Saint-Pétersbourg



LA RESERVATION DU PROGRAMME - Comment réserver le programme?

- notre manager entrera en contact avec vous dans les 24 heures pour vous confirmer qu’il est possible de réserver le programme choisi

- en cas de réservation d’un tour individuel, notre manager discutera avec vous du programme en tenant compte de vos souhaits et vous proposera la meilleure variante

- nous demanderons les données de votre passeport qui nous seront nécessaires pour émettre des tour tickets

- après avoir reçu les données de votre passeport, nous vous enverrons la confirmation de votre réservation et les tour tickets par mail

- nous vous demanderons de vérifier les documents reçus (votre nom, le nom du bateau, les dates et l’heure du début du programme, le prix). Vous devrez ensuite imprimer les tour-tickets. En cas de problèmes éventuels, merci de nous envoyer un message.

MINI-GROUPES - Que se passe-t-il si je suis le/la seul(e) Ă rĂ©server ce tour? Est-il possible que ce programme soit annulĂ©? Si nous vous avons confirmĂ© le tour que vous avez choisi en vous envoyant la confirmation officielle et les tour tickets, ce tour sera organisĂ© pour vous. Cela ne dĂ©pendra pas du nombre de personnes dans le groupe. - Puis-je inclure les visites supplĂ©mentaires dans l’itinĂ©raire / le programme des mini-groupes? Le programme de nos mini-groupes est dĂ©jĂ assez chargĂ©, voilĂ pourquoi il est pratiquement impossible d’y ajouter les visites supplĂ©mentaires. De plus, il est possible que cela ne convienne pas Ă tous les membres du groupe. Si vous voulez voir ou visiter quelque chose en dehors du programme, nous vous conseillons de rĂ©server le tour de soir individuel. NĂ©anmoins, les exceptions sont possibles. Par exemple, nos touristes demandent parfois s’il est possible de visiter la synagogue. C’est avec joie que nous accomplissons cette demande – nous pouvons, par exemple, prĂ©senter Ă certains participants du groupe la Grande Synagogue Chorale de Saint-PĂ©tersbourg (qui est très cĂ©lèbre) tandis que les autres touristes visitent la cathĂ©drale Saint-Nicolas. VoilĂ pourquoi, si vous avez des souhaits particuliers, n’hĂ©sitez pas, s’il vous plaĂ®t, de le mentionner Ă notre responsable. Nous essayons toujours d’aider nos hĂ´tes et dans chaque situation nous trouverons une solution individuelle. - Verrons-nous la collection des Impressionnistes lors de notre visite de l’Ermitage? La collection des Impressionnistes de l’Ermitage se trouve dans le bâtiment de l’Etat-Majeur depuis 2015, voilĂ pourquoi la visite de cette exposition n’entre pas dans l’excursion gĂ©nĂ©rale de l’Ermitage que nous vous proposons.

Pourtant, si vous tenez beaucoup à voir les oeuvres des Impressionnistes, nous pouvons vous mettre en contact avec un guide ou un stagiaire individuel qui vous présentera cette collection. Merci de contacter notre manager pour tout détail. - Quel repas est inclus dans le programme?

Si vous prenez le

Si vous avez quelques restrictions alimentaires, merci de le nous signaler et nous ajouterons des modifications nécessaires dans le menu. Le déjeuner traditionnel ruse (entrée, soupe, plat principal, thé/café et un petit dessert) est inclus dans le programme. A chaque déjeuner, les plats seront différents.Si vous prenez le "Happy tour" , le repas n’est compris que le premier jour. Le deuxième jour vous visiterez le café «Stolle» où vous pourrez manger de célèbres tourtes (pirogui) russes. Ce deuxième déjeuner n’est pas inclus dans le prix du programme. Nous vous proposons cette variante pour que vous ayez la possibilité de choisir. Le prix moyen du déjeuner à «Stolle» est de 6-10$.Si vous avez quelques restrictions alimentaires, merci de le nous signaler et nous ajouterons des modifications nécessaires dans le menu. - Puis-je me joindre au mini-groupe si j’ai de petits enfants? Il n’y a pas de règles strictes, mais nous vous prions de prendre en compte que les programmes de nos mini-groupes sont assez chargés et ne sont pas prévus pour les enfants.

De plus, les enfants peuvent déranger les autres participants du groupe et votre guide. Voilà pourquoi nous vous conseillerions un tour individuel. Cependant, chaque enfant est différent et le choix ne revient qu’à vous. - Puis-je me joindre au mini-groupe si je ne peux pas marcher ou si je me déplace en fauteuil roulant? Nous sommes toujours à l’écoute de nos touristes et nous n’avons pas de restrictions strictes. Pourtant, nous vous prions prendre en compte le fait que nos programmes sont assez chargés, qu’ils durent toute la journée et prévoient de longues promenades.

Voilà pourquoi nous vous conseillerions de vous renseigner sur l’itinéraire avant de vous joindre au mini-groupe et prendre ensuite la décision s’il vous convient. Merci de vous adresser à notre manager pour discuter de la situation concrète et choisir la solution optimale.



L'ENDROIT ET L'HEURE DU RENDEZ-VOUS - Comment reconnaîtrai-je mon guide quand je descendrai du bateau à Saint-Pétersbourg? Nous vous attendrons dans le terminal du port tout de suite après le contrôle du passeport. Vous nous trouverez facilement par le panneau avec le nom de notre compagnie (Best Guides). Si pour telle ou telle raison vous ne pouvez pas nous trouver, merci de nous contacter par téléphone indiqué sur vos tour tickets et/ou bien sur la feuille contenant la confirmation du tour. - Qu’est-ce qui se passera si mon bateau arrive avant/après l’heure indiquée? Si vous n’avez pas demandé le début tardif de l’excursion (ce n’est possible qu’avec des programmes individuels), votre programme commencera dès votre descente du bateau, même si votre bateau arrive à l’avance.

Si votre bateau arrive après l’heure prévue, nous commencerons notre tour dès votre descente du bateau et essayerons d’accomplir le programme prévu. Nous vous présenterons le reste lors du deuxième jour de votre séjour.

Si votre bateau n’entre pas dans le port de la ville, quoi qu’en soit la cause, votre programme sera annulé sans aucun frais.



LE PAIEMENT DU PROGRAMME ET LES POURBOIRES - Comment puis-je payer le programme? Vous pouvez régler le programme en espèces (roubles,dollars, euros) ou bien par carte de crédit.

- si vous payez en espèces en devises (dollars ou bien euros), merci de vous assurer que vos billets soient en assez bon état, sans aucunes notes ou détériorations. Des billets détériorés ne sont pas acceptés par nos banques ou bien sont acceptés par le cours inférieur.

- si vous payez en espèces, vous pouvez simplement donner l’argent à votre guide. Cela économisera votre temps.

- nous acceptons les cartes Master Card et Visa Universal. Lors du payement avec les cartes de crédit aucune commission n’est prélevée. - Quand puis-je payer le programme? Si vous n’avez pas de souhaits particuliers, vous pouvez payer le programme le matin du deuxième jour. Si votre programme ne dure qu’une journée, vous pouvez le payer dans l’après-midi. Conformément à l’itinéraire votre guide viendra avec vous au bureau de notre agence ou bien notre manager viendra vers votre bus ou voiture. Si vous payez en espèces vous pouvez donner l’argent à votre guide pour économiser votre temps.

En gĂ©nĂ©ral, nous ne demandons pas l’accompte, exceptĂ© pour les billets de théâtre, les billets de train ou d’avion. - Faut-il laisser des pourboire au guide et au chauffeur? Si oui, combien? Les pourboires ne sont pas inclus dans le prix du programme. En Russie il est convenu de laisser Ă peu près 15% du prix du programme. En gĂ©nĂ©ral, on laisse 10% au guide et 5% au chauffeur. Il vaut mieux donner cet argent sĂ©parĂ©ment au guide et au chauffeur. Les pourboires seront acceptĂ©s avec gratitude quels que ce soient les devises – euros, dollars ou bien roubles.

De toute façon, le montant des pourboires dépend de votre appréciation du travail du guide et du chauffeur.



REDUCTIONS - Avez-vous les réductions pour les enfants/étudiants? Oui, nous accordons les réductions à tous les enfants jusqu’à 16 ans et aux étudiants ayant les cartes ISIC.

- les enfants jusqu’à 5 ans participent à nos programmes gratuitement. Cependant, les excursions élaborées pour les enfants sont une exception – elles sont payantes.

- une réduction sur les billets d’entrée est accordée aux élèves (entre 6 et 16 ans). Le montant de cette réduction dépend des musées inclus dans votre programme

- les étudiants peuvent profiter de la même réduction que les élèves, mais, pour la recevoir, ils doivent avoir avec eux la carte ISIC. - Avez-vous des réductions pour les personnes âgées? Oui, nous en avons. Bien que les musées se trouvant sur le territoire de la Russie n’accordent la réduction qu’aux retraités-citoyens de la Russie, notre compagnie accorde une réduction à tous nos touristes dont l’âge dépasse 60 ans. Cette réduction n’est pas compatible avec les autres. - Avez-vous des réductions pour la réservation faite bien à l’avance? Oui, nous en avons. Vous pouvez trouver toutes les informations concernant des réductions pareilles dans l’onglet "Prix et reductions" de notre site. - Puis-je trouver un procédé pour diminuer le coût du tour individuel? Si vous êtes intéressé par un programme en particulier, mais le prix ne vous arrange pas, vous pouvez essayer de vous trouver des compagnons en mettant une annonce sur le forum Roll Calls (Cruisecritic). Si vous trouvez 2-4 personnes pour se joindre à votre tour, le prix du programme sera bien inférieur. Merci de contacter notre manager pour plus d’informations.



MUSEES / CURIOSITES - Que signifie «l’ouverture matinale»? Certains musées tels que l’Ermitage ou bien le Grand palais de Péterhof donnent la possibilité de visite pendant «l’ouverture matinale». Cela signifie que vous pourrez entrer au musée avant son ouverture officielle. Le billet d’entrée pour la réservation matinale coûte toujours plus cher qu’un billet ordinaire, mais en général cela est justifié: il y a moins de visiteurs le matin dans les musées. Nous attirons votre attention sur le fait que l’ouverture matinale ne signifie pas que vous entrerez au musée sans file d’attente. - Est-ce que nous devrons faire la queue pour l’entrée aux musées? Nous réservons toujours les billets d’entrée aux musées à l’avance et nous essayons de choisir l’heure de l’entrée optimale. Cependant, lors de la haute saison (du mai à l’octobre) nous ne pouvons pas garantir l’absence des files d’attente, voilà pourquoi attendez vous à attendre à peu près 10-15 minutes avant d’entrer dans certains musées. La situation la plus compliquée est au palais Catherine à Pouchkine (Tsarskoié Sélo) où parfois il faut attendre d’entrer pendant une demie-heure et plus. Voilà pourquoi, si vous arrivez lors de la haute saison et/ou si vous avez le programme très chargé, nous vous conseillons d’opter plutôt pour la visite de Peterhof ou bien de Pavlovsk que pour celle du palais Catherine à Tsarskoié Sélo. - Qu’est-ce qu’il vaut mieux choisir: Peterhof ou bien Tsarskoié Sélo? Si vous devez faire ce choix, nous vous conseillons d’aller à Peterhof.

L’entrée au palais Catherine peut parfois s’avérer compliquée. C’est notamment l’endroit où il y a les files d’attente les plus longues, et parfois il est impossible de les éviter. C’est pourquoi, si vous arrivez lors de la haute saison et/ou si vous avez le programme très chargé, nous vous conseillons d’opter plutôt pour la visite de Peterhof ou bien de Pavlovsk que pour celle du palais Catherine à Tsarskoié Sélo. Les nombreux palais de Peterhof, ses fontaines magnifiques et ses beaux parcs paysagers ne laissent personne indifférent. - Pourrons-nous voir les oeuvres des Impressionnistes lors de la visite de l’Ermitage? La collection des Impressionnistes de l’Ermitage se trouve dans le bâtiment de l’Etat-Majeur depuis 2015, voilà pourquoi la visite de cette exposition n’entre pas dans l’excursion générale de l’Ermitage que nous vous proposons.

Pourtant, si vous tenez beaucoup à voir les oeuvres des Impressionnistes, nous pouvons vous mettre en contact avec un guide ou un stagiaire individuel qui vous présentera cette collection. Merci de contacter notre manager pour tout détail.



REPAS / DEJEUNERS - Si nous faisons partie d’un mini-groupe, quels repas sont prévus pour nous?

Le prix du déjeuner en centre ville varie entre 15 et 30$.

Les prix aux cafés et aux restaurants de Peterhof et de Pouchkine sont plus importants que dans la ville.



TRANSPORT - Quel transport aurons-nous? Nous octroyons à tous nos touristes les voitures/bus de la classe business (supérieure). Tous les véhicules sont neufs, propres, toujours en bon état, tous possèdent le système d’air conditionné. Pour les groupes nous accordons des bus avec des places supplémentaires. - Nous voyageons avec enfant. Pourrez-vous nous prêter un siège enfant? Oui, nous prêtons un siège enfant sur demande. Nous vous prions de nous le demander à l’avance. - Pourrez-vous prêter un fauteuil roulant pour une personne handicapée? Oui, nous prêtons un fauteuil roulant sur demande. Merci de nous signaler à l’avance que vous avez une telle nécessité.



LES FAMILLES AVEC DES ENFANTS - Puis-je me joindre au mini-groupe si j’ai de petits enfants? Il n’y a pas de règles strictes, mais nous vous prions de prendre en compte que les programmes de nos mini-groupes sont assez chargés et ne sont pas prévus pour les enfants.

De plus, les enfants peuvent déranger les autres participants du groupe et votre guide. Voilà pourquoi nous vous conseillerions un tour individuel. Cependant, chaque enfant est différent et le choix ne revient qu’à vous. - Je voyage avec de petits enfants. Quel programme dois-je choisir? Si vos enfants ont entre 5 et 12 ans, nous vous conseillons de choisir des excursions spéciales destinées aux enfants . Ils ont été élaborés pour les familles. Les guides travaillant avec ce genre de programmes ont une formation spéciale et une grande expérience du travail avec les enfants. Nous ne doutons pas que les parents y prendront un grand plaisir - Avez-vous des guides qui sont spécialisés dans les programmes enfants? Oui, nous en avons. Nos programmes enfants sont organisés par les guides qui ont une formation spéciale et une grande expérience du travail avec des enfants.



ANNULATION DE LA COMMANDE - Quelles sont les conditions de l’annulation de la commande? Vous pouvez annuler le programme sans frais d’annulation en nous envoyant un e-mail au plus tard 5 jours avant le début du programme. Si vous annulez les excursions moins de 5 jours avant le début du programme, les billets d’entrée pour certains musées (l’Ermitage, le palais Catherine à Pouchkine etc) peuvent être déjà pris. Dans ce cas nous vous prierons de payer le prix des billets émis. Si, quoi que soit la cause, vous annulez votre commande le jour du début du programme ou bien vous ne venez pas à l’endroit du rendez-vous, il faudra payer les frais d’annulation en dimension de 3 heures du travail du guide et du chauffeur. Contactez, s’il vous plaît, notre manager pour toute information supplémentaire.



Si vous n'avez pas trouvĂ© la rĂ©ponse Ă votre question – contactez, s'il vous plaĂ®t, notre manager. Pour les voyageurs sĂ©journant Ă l’hĂ´tel VISA / SUPPORT DE VISA - Est-ce que j’ai besoin d’un visa pour faire un voyage en Russie? Oui, on a besoin d’un visa pour entrer en Russie.

Pourtant, quelques exceptions existent:

- pour les citoyens de certains pays (par exemple, Israel et Brésil) le régime d’entrée sans visa est introduit. La liste des pays concernés est renouvelée chaque année. Merci de préciser si l’accord d’entrée sans visa est valable pour votre pays;

- pour les passagers arrivant en Russie à bord des ferrys Peter Line. Ces passagers peuvent recevoir la permission de séjourner en Russie sans visa pendant 72 heures à bord du ferry. Merci de demander les détails et le prix de ce service lors de la réservation du ferry. - Comment puis-je recevoir mon visa russe? Pour recevoir le visa russe, merci de vous adresser au consulat de Russie le plus proche. Nous pouvons vous octroyer le support de visa (l’invitation et le voucher) que vous devrez présenter ensuite au consulat. - Pouvez-vous nous octroyer le support de visa? Oui, nous pouvons vous l’ octroyer.



LA RESERVATION DU PROGRAMME - Comment puis-je réserver un programme?

- notre manager vous contactera dans les 24 heures pour confirmer la possibilité de la réservation des excursions que vous avez choisies. Vous pourrez préciser tous les détails et poser les questions qui vous intéressent.

- quand la concertation sera finie et le programme sera accepté nous vous enverrons notre confirmation.

- merci de vĂ©rifier rigoureusement la confirmation reçue – Votre nom, le nom de l’hĂ´tel, les dates et l’heure du dĂ©but du programme, le prix et de nous contacter en cas d’erreurs et d’inexactitudes Ă©ventuelles de notre part.

Nos fĂ©licitations! La rĂ©servation est terminĂ©e! - Merci de nous envoyer votre demande par courriel - notre manager vous contactera dans les 24 heures pour confirmer la possibilitĂ© de la rĂ©servation des excursions que vous avez choisies. Vous pourrez prĂ©ciser tous les dĂ©tails et poser les questions qui vous intĂ©ressent.- quand la concertation sera finie et le programme sera acceptĂ© nous vous enverrons notre confirmation.- merci de vĂ©rifier rigoureusement la confirmation reçue – Votre nom, le nom de l’hĂ´tel, les dates et l’heure du dĂ©but du programme, le prix et de nous contacter en cas d’erreurs et d’inexactitudes Ă©ventuelles de notre part.Nos fĂ©licitations! La rĂ©servation est terminĂ©e! - Je serai logĂ© Ă l’hĂ´tel, pourrais-je me joindre au mini-groupe? Oui, certainement. Nous vous indiquerons l’endroit du rendez-vous avec votre groupe soit dans votre hĂ´tel, soit dans un hĂ´tel en centre ville. - Un acompte est-il nĂ©cessaire? En gĂ©nĂ©ral, un acompte n’est pas nĂ©cessaire. NĂ©anmoins, il y a quelques exceptions. Par exemple, si vous rĂ©servez des billets au théâtre Mariinski ou bien des billets de train pour aller Ă Moscou qu’il faut acheter Ă l’avance – dans ce cas nous vous demanderons un acompte. Nous comptons sur votre comprĂ©hension. - Quand est-ce que le programme est dĂ©finitivement rĂ©servĂ©? Dès que vous recevez la confirmation officielle, le programme touristique est considĂ©rĂ© comme rĂ©servĂ©.



L’ENDROIT DU RENDEZ-VOUS - Où retrouverons-nous notre guide? Vous pouvez parler du lieu de votre rendez-vous avec notre manager et choisir une des variantes que nous vous proposons:

- dans le hall de votre hôtel. En général, c’est l’endroit le plus pratique pour votre rendez-vous, surtout si cet hôtel se trouve en centre ville

- à côté de l’immeuble (sous le numéro indiquant le bâtiment). Nous proposons cette variante si vous louez un appartement en centre ville

- à l’aéroport ou bien à la gare devant votre wagon si les excursions commencent avant votre installation à l’hôtel

- dans le hall d’un des hôtels importants et connus de la ville se trouvant en plein centre. Nous proposons cette variante si vous séjournez à l’hôtel situé loin du centre

- devant un site touristique de la ville, par exemple, devant la colonne Alexandre.

Votre guide aura un panneau indiquant votre nom ainsi que celui de notre compagnie (Best Guides).



Si vous arrivez dans notre ville en hiver, nous vous conseillerions d’aller à Pouchkine et de visiter le palais Catherine. Nous vous conseillons cela pour deux raisons: d’abord, en hiver il y a beaucoup moins de monde au palais Catherine et il n’y aura pas de file d’attente. De plus, les fontaines de Peterhof ne fonctionnent pas en hiver, et ses sculptures sont cachées dans les caisses de bois pour les protéger du froid. - Pourrons-nous voir les oeuvres des Impressionnistes lors de la visite de l’Ermitage? La collection des Impressionnistes de l’Ermitage se trouve dans le bâtiment de l’Etat-Majeur depuis 2015, voilà pourquoi la visite de cette exposition n’entre pas dans l’excursion génerale de l’Ermitage que nous vous proposons.

Pourtant, si vous tenez beaucoup à voir les oeuvres des Impressionnistes, merci de nous le mentionner à l’avance. Soit nous inclurons la visite de la collection des oeuvres des Impressionnistes dans la visite guidée de l’Ermitage, soit nous réserverons les billets incluant la visite de cette collection, et, après la visite avec notre guide, vous observerez l’exposition des Impressionnistes par vous-mêmes (sans guide).



Si vos enfants ont entre 5 et 12 ans, nous vous conseillons de choisir des En tout cas, nous vous conseillerions un programme individuel. Lequel? Cela dépend de l’âge de vos enfants. Si les enfants ont moins de 5 ans, vous pouvez choisir n’importe quel programme, pas très chargé. Nous ne vous conseillons de visiter ni le palais Catherine à Tsarskoié Sélo ni le Grand palais à Peterhof où il y a en général beaucoup de visiteurs.Si vos enfants ont entre 5 et 12 ans, nous vous conseillons de choisir des excursions spéciales destinées aux enfants . Ils ont été élaborés pour les familles. Les guides travaillant avec ce genre de programmes ont une formation spéciale et une grande expérience du travail avec les enfants. Nous ne doutons pas que les parents y prendront un grand plaisir - Avez-vous des guides qui sont spécialisés dans les programmes enfants? Oui, nous en avons. Nos programmes enfants sont organisés par les guides qui ont une formation spéciale et une grande expérience du travail avec des enfants.



Si vous n'avez pas trouvĂ© la rĂ©ponse Ă votre question – contactez, s'il vous plaĂ®t, notre manager.





We are COVID-19 safe! We are COVID-19 safe! Tous les services que nous fournissons sont conformes aux normes sanitaires et d'hygiène recommandées par World Travel & Tourism Council (WTTC): Tous les véhicules que nous avons utilisés sont désinfectés avant chaque visite



Nous fournissons des Ă©quipements de protection individuelle Ă chaque personne lors de nos visites



Les désinfectants sont disponibles pendant toutes les visites



L’équipement audio personnel est désinfecté après chaque visite







